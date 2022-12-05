Китай приобрел 32 тонны золота в качестве нового пополнения своего золотого запаса

В начале этого года страны по всему миру, включая Китай, начали активно скупать золото. Государственное валютное управление Китая недавно обнародовало статистику, показывающую, что оно только что впервые за три года закупило золото в объеме 1,03 млн унций, эквивалентных 32 тоннам, на сумму 1,8 млрд долларов для своих резервов.

В настоящее время общий объем золотых резервов Китая составляет 63,67 млн ​​унций, или почти 112 млрд долларов, по сравнению с 62,64 млн унций до покупки. Он обладает шестым по величине золотым запасом в мире после США, Германии, Италии, Франции и России.

Китайские СМИ сообщили, что Пекин совершил значительную покупку золота отчасти для того, чтобы уменьшить долю долларовых активов, которыми он владеет. До третьего квартала 2022 года Китай продал казначейские векселя США на сумму 113,9 млрд долларов.

Поскольку слухи о мировой рецессии в предстоящем году усиливаются, покупка золота также воспринимается как отражение растущей волатильности мировых рынков. В 2017 году Китай также приобрел 1100 метрических тонн золота, что сделало его крупнейшим потребителем в мире.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished