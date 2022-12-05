Эксклюзив
«Сейчас все больше покупателей ждут наших установок для выращивания алмазов», - говорит Рахул Гайвала, генеральный директор Sahajanand Technologies Pvt Ltd.
Рахул Гайвала (Rahul Gaywala), генеральный директор компании Sahajanand Technologies Pvt Ltd. (STPL), работает в Sahajanand Group с 1993 года, и за время своей деятельности в компании он сыграл ключевую роль в революционном изменении...
Вчера
Али Пасторини: драгоценные камни – все еще хорошая инвестиция
Своей оценкой инвестирования в драгоценные камни и ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mubri. Эта ассоциация объединяет более...
05 декабря 2022
Продажи ювелирных украшений с выращенными в лаборатории бриллиантами в этом году впервые превысят отметку в 10%, считает Зимниски
Спрос и предложение на искусственные бриллианты в последние годы росли, к большому неудовольствию отрасли природных алмазов и бриллиантов. Некоторые компании средней части отрасли природных алмазов и бриллиантов в настоящее время также вовлечены в бизнес...
28 ноября 2022
Добыча алмазов и их синтез: что эффективнее?
Владислав Жданов - Профессор НИУ ВШЭ и бывший вице-президент АК «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика), Дипломатической академии МИД, в City University London, Oxford...
21 ноября 2022
Успехи TAGS, достигнутые за последние 5 лет, побудили многие крупные тендерные компании проводить регулярные и масштабные тендеры в Дубае
Майк Аггетт (Mike Aggett) является квалифицированным частным консультантом с подтвержденным опытом работы в горнодобывающей и металлургической промышленности. бладая знаниями в области предметов роскоши, бизнес-планирования, продаж, геммологии...
14 ноября 2022
АЛРОСА может выплатить в бюджет в I квартале 2023 дополнительно 19 млрд рублей
«У нас в настоящее время в Налоговый кодекс вносится изменение об увеличении на ограниченный срок, на I квартал 2023 года, НДПИ на 19 млрд рублей на природные алмазы, которые добываются компанией АЛРОСА», - заявил он.
«Мы соответствующие поправки подготовили, в понедельник они будут рассмотрены на комиссии по законопроектной деятельности и на следующей неделе внесены в Госдуму», - сообщил замглавы Минфина.
Одновременно комитет Госдумы по бюджету одобрил правительственные поправки в Бюджетный кодекс, которые временно, на два месяца, меняют действующее перераспределение зачисления НДПИ от добычи алмазов в бюджетную систему.
Сейчас 100% НДПИ от добычи природных алмазов идет в региональные бюджеты. Поправки предлагают для АЛРОСА с 10 марта по 10 мая 2023 г. централизовать в федеральном бюджете 46% от НДПИ, при этом в региональные бюджеты будет уплачиваться 54% от НДПИ.
Сейчас АЛРОСА платит 8% выручки в виде НДПИ. С 2021 года налог рассчитывается исходя из фактических цен реализации, а не из цен прейскуранта Минфина, как раньше, что в условиях роста цен на алмазы приводит к увеличению налоговых отчислений.
Акции АЛРОСА отреагировали на эти новости снижением. Девятого декабря к 15:00 МСК бумаги компании потеряли около 4%. Индекс МосБиржи просел на 0,4%, пишет bcs-express.ru.
Алекс Шишло для Rough&Polished