АЛРОСА может выплатить в бюджет в I квартале 2023 дополнительно 19 млрд рублей

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Минфин РФ готовит поправки, по которым АЛРОСА может выплатить в бюджет в I квартале 2023 года дополнительно 19 млрд рублей, сказал в ходе заседания комитета по бюджету Госдумы директор департамента бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе министерства Сергей Романов.

«У нас в настоящее время в Налоговый кодекс вносится изменение об увеличении на ограниченный срок, на I квартал 2023 года, НДПИ на 19 млрд рублей на природные алмазы, которые добываются компанией АЛРОСА», - заявил он.

«Мы соответствующие поправки подготовили, в понедельник они будут рассмотрены на комиссии по законопроектной деятельности и на следующей неделе внесены в Госдуму», - сообщил замглавы Минфина.

Одновременно комитет Госдумы по бюджету одобрил правительственные поправки в Бюджетный кодекс, которые временно, на два месяца, меняют действующее перераспределение зачисления НДПИ от добычи алмазов в бюджетную систему.

Сейчас 100% НДПИ от добычи природных алмазов идет в региональные бюджеты. Поправки предлагают для АЛРОСА с 10 марта по 10 мая 2023 г. централизовать в федеральном бюджете 46% от НДПИ, при этом в региональные бюджеты будет уплачиваться 54% от НДПИ.

Сейчас АЛРОСА платит 8% выручки в виде НДПИ. С 2021 года налог рассчитывается исходя из фактических цен реализации, а не из цен прейскуранта Минфина, как раньше, что в условиях роста цен на алмазы приводит к увеличению налоговых отчислений.

Акции АЛРОСА отреагировали на эти новости снижением. Девятого декабря к 15:00 МСК бумаги компании потеряли около 4%. Индекс МосБиржи просел на 0,4%, пишет bcs-express.ru.



Алекс Шишло для Rough&Polished





