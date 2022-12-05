Botswana Diamonds приближается к своей цели стать производителем алмазов

В первом квартале 2023 года компания Botswana Diamonds планирует начать добычу на отвалах Марсфонтейн в ЮАР.
«Ожидается, что горные работы начнутся в первом квартале 2023 года на отвалах Марсфонтейна (Marsfontein), - сказал гендиректор компании Джон Тилинг (John Teeling). - Раньше мы здесь добывали, но безуспешно. Мы определили причины, и новый план должен решить предыдущие проблемы с добычей полезных ископаемых».
Он сказал, что предприятие Торни Ривер (Thorny River), на которое они потратили много времени и средств, вероятно, начнет производство в 2023 году.
Botswana Diamonds подала заявку на получение разрешений на добычу, которые, как ожидается, будут выданы к середине 2023 года.
«Торни Ривер - это система кимберлитовых даек, которая, как мы продемонстрировали, является продолжением рудников Марсфонтейн и Клипспрингер (Klipspringer), - сказал Тилинг. - Разведка выявила две залежи, каждая из которых содержит до 2 млн тонн материала. Мы ожидаем, что цена алмазов высокого качества составит от 46 до 74 центов на сотню тонн руды».
Однако он добавил, что ни Торни Ривер, ни Марсфонтейн не являются маркерами компании, но они обеспечат денежный поток и превратят Botswana Diamonds в производителя алмазов.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished
Эксклюзив
«Сейчас все больше покупателей ждут наших установок для выращивания алмазов», - говорит Рахул Гайвала, генеральный директор Sahajanand Technologies Pvt Ltd.
Рахул Гайвала (Rahul Gaywala), генеральный директор компании Sahajanand Technologies Pvt Ltd. (STPL), работает в Sahajanand Group с 1993 года, и за время своей деятельности в компании он сыграл ключевую роль в революционном изменении...
Вчера
Али Пасторини: драгоценные камни – все еще хорошая инвестиция
Своей оценкой инвестирования в драгоценные камни и ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mubri. Эта ассоциация объединяет более...
05 декабря 2022
Продажи ювелирных украшений с выращенными в лаборатории бриллиантами в этом году впервые превысят отметку в 10%, считает Зимниски
Спрос и предложение на искусственные бриллианты в последние годы росли, к большому неудовольствию отрасли природных алмазов и бриллиантов. Некоторые компании средней части отрасли природных алмазов и бриллиантов в настоящее время также вовлечены в бизнес...
28 ноября 2022
Добыча алмазов и их синтез: что эффективнее?
Владислав Жданов - Профессор НИУ ВШЭ и бывший вице-президент АК «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика), Дипломатической академии МИД, в City University London, Oxford...
21 ноября 2022
Успехи TAGS, достигнутые за последние 5 лет, побудили многие крупные тендерные компании проводить регулярные и масштабные тендеры в Дубае
Майк Аггетт (Mike Aggett) является квалифицированным частным консультантом с подтвержденным опытом работы в горнодобывающей и металлургической промышленности. бладая знаниями в области предметов роскоши, бизнес-планирования, продаж, геммологии...
14 ноября 2022
Botswana Diamonds приближается к своей цели стать производителем алмазов
В первом квартале 2023 года компания Botswana Diamonds планирует начать добычу на отвалах Марсфонтейн в ЮАР.