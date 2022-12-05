Botswana Diamonds приближается к своей цели стать производителем алмазов

В первом квартале 2023 года компания Botswana Diamonds планирует начать добычу на отвалах Марсфонтейн в ЮАР.

«Ожидается, что горные работы начнутся в первом квартале 2023 года на отвалах Марсфонтейна (Marsfontein), - сказал гендиректор компании Джон Тилинг (John Teeling). - Раньше мы здесь добывали, но безуспешно. Мы определили причины, и новый план должен решить предыдущие проблемы с добычей полезных ископаемых».

Он сказал, что предприятие Торни Ривер (Thorny River), на которое они потратили много времени и средств, вероятно, начнет производство в 2023 году.

Botswana Diamonds подала заявку на получение разрешений на добычу, которые, как ожидается, будут выданы к середине 2023 года.

«Торни Ривер - это система кимберлитовых даек, которая, как мы продемонстрировали, является продолжением рудников Марсфонтейн и Клипспрингер (Klipspringer), - сказал Тилинг. - Разведка выявила две залежи, каждая из которых содержит до 2 млн тонн материала. Мы ожидаем, что цена алмазов высокого качества составит от 46 до 74 центов на сотню тонн руды».

Однако он добавил, что ни Торни Ривер, ни Марсфонтейн не являются маркерами компании, но они обеспечат денежный поток и превратят Botswana Diamonds в производителя алмазов.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished