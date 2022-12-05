Diamcor достигла средней цены 224,04 доллара за карат алмазов на последнем тендере

Компания Diamcor Mining продала еще 2 808,84 карата алмазов, валовой объем продаж составил 629 283,94 доллара по средней цене 224,04 доллара за карат.

Алмазы, проданные на втором и последнем тендере компании за квартал, который закончится 31 декабря 2022 года, были извлечены после обработки карьерного материала с проекта Крон-Эндора (Krone-Endora) рудника Венеция (Venetia) в ЮАР.

В компании заявили, что в результате последнего тендера общее количество каратов, проданных в текущем квартале, составило 8 327,58 карата, что принесло валовой доход в размере около 2,1 млн долларов, таким образом средняя цена за этот период составила 246,68 доллара.

По информации Diamcor, это - увеличение на 121% по сравнению с 3776,33 каратами, выставленными на торги и проданными в предыдущий период, закончившийся 30 сентября 2022 года.

«Это увеличение общего количества каратов, выставленных на торги и проданных в течение этого квартала, демонстрирует способность компании генерировать значительные доходы без дополнительной выгоды от каких-либо значительно более крупных дорогостоящих алмазов, а также положительное влияние, которое реализация обоих этих сценариев может оказать на продвижение нашей компании вперед», — сказал гендиректор компании Дин Тейлор (Dean Taylor) и добавил: «Наши усилия по-прежнему сосредоточены на дальнейшем увеличении объемов обработки и добычи более крупных дорогостоящих алмазов в будущем».



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished