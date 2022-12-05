Endeavour увеличила оценку ресурсов золотого рудника Кот-д’Ивуар на 17%

Компания Endeavour Mining увеличила оценку ресурсов своего месторождения Айти (Ity) в Кот-д’Ивуаре на 17%, до 5,2 млн унций золота.

Бурение подтвердило наличие непрерывной минерализованной системы, включающей семь месторождений, расположенных рядом с перерабатывающим заводом, в результате чего была создана новая единая модель ресурсов для района, при этом минерализация происходит на рудниках Вест Флотуо (West Flotouo), Дааплё (Daapleu), Бакатуо (Bakatouo), Коллин Суд (Colline Sud) и Волтер (Walter).

«Заглядывая вперед, мы по-прежнему видим значительный потенциал разведки в Айти, поскольку мы продолжаем двигаться к достижению нашей цели по обнаружению от 3,5 до 4,5 млн унций выявленных ресурсов в период 2021–2025 годов, при этом уже обнаружено почти 2,0 млн унций, — сказал гендиректор компании Себастьен де Монтессюс (Sebastien de Montessus). - На групповом уровне мы также рады обнаружить от 15 до 20 млн унций указанных ресурсов за тот же период».

Он сказал, что Айти находится на пути к тому, чтобы превзойти свой годовой производственный план от 255 тыс. до 270 тыс. унций, а также прогноз по совокупным затратам на поддержание производства в размере 850-900 долларов за унцию.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished