Diamond Fields продала алмазные активы в Намибии

Компания Diamond Fields Resources (DFR) согласилась продать свои алмазные активы в Намибии компании Jean Boulle Diamond Mines в соответствии с соглашением о продаже алмазов.
Продажа позволит Diamond Fields сосредоточиться на развитии своего портфеля проектов по разведке и разработке золота в Западной Африке после приобретения месторождения Мойдоу (Moydow).
«После приобретения Мойдоу мы определили оптимальный стратегический путь для создания ценности из портфеля DFR», - сказал гендиректор компании Джон Макглойн (John McGloin).
«Продажа алмазных активов компании Diamond Fields позволит нам сосредоточиться на развитии нашего портфеля привлекательных вариантов роста добычи золота, гарантируя, что акционеры Diamond Fields сохранят свою долю в любой будущей добыче алмазов, - он добавил. - Недавний прогресс в нашем проекте Cascades Gold обнадеживает и демонстрирует значительный потенциал для расширения уже представленной оценки минеральных ресурсов».
Diamond Fields заявила, что имеет право на первоначальное денежное встречное вознаграждение в размере 150 тыс. долларов США, ежегодные денежные выплаты в размере 100 тыс. долларов и 1% роялти от чистых продаж концессий в Намибии после учета связанных с этим затрат на продажу.
Концессии в Намибии включают две глубоководные лицензии (ML 111 и ML 139), на 100% принадлежащие дочерней компании Diamond Fields (Namibia), и одну мелководную лицензию (ML 32), на 70% принадлежащую дочерней компании Namibian Diamond Company.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished
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