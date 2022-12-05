ICRA: цены на алмазы останутся стабильными в 2024 финансовом году

Цены на алмазное сырье, вероятно, останутся стабильными в 2024 финансовом году, поскольку в ближайшие два года не ожидается значительного увеличения добычи алмазного сырья. Такое положение дел в сочетании с давлением рецессии будут продолжать оказывать давление на доходы и размер прибыли индийских предприятий, занимающихся огранкой и обработкой алмазов в 2024 финансовом году, цитирует журнал Economic Times рейтинговое агентство ICRA.
В то время как организации предприятий, занимающихся огранкой и обработкой алмазов, до сих пор сохраняли строгий контроль над циклом оборотного капитала, что ограничивало их зависимость от долга оборотного капитала, их способность делать это в будущем остается критически важной с точки зрения кредита.
Сакши Сунеджа (Sakshi Suneja), вице-президент и руководитель сектора корпоративных рейтингов ICRA Limited, сказал: «В то время как открываются другие возможности для расходования средств, уходит избыточная ликвидность в мире и понижается инфляционное давление в основных потребляющих секторах. После блестящих результатов в 2022 финансовом году, индийские диамантеры столкнутся с умеренным спросом в 2023 финансовом году, во главе с регионами США и Европы. Давление на себестоимость также остается повышенным из-за твердых цен на алмазное сырье в связи с продолжающимся контролируемым и более низким, чем до пандемии, предложением со стороны горнодобывающих компаний».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished
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Цены на алмазное сырье, вероятно, останутся стабильными в 2024 финансовом году, поскольку в ближайшие два года не ожидается значительного увеличения добычи алмазного сырья. Такое положение дел в сочетании с давлением рецессии будут продолжать оказывать давление на доходы и размер прибыли индийских предприятий, занимающихся огранкой и обработкой алмазов в 2024 финансовом году, цитирует журнал Economic Times рейтинговое агентство ICRA.