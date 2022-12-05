Всемирный совет по золоту запустил новую маркетинговую кампанию в Индии

Шестого декабря 2022 года Всемирный совет по золоту запустил мультимедийную маркетинговую кампанию в Индии, чтобы повысить осведомленность о роли золота в инвестиционном портфеле и привлечь молодых инвесторов нового века. Кампания направлена ​​на то, чтобы укрепить золото как универсальный актив и подчеркнуть его стратегическое преимущество на цифровом и конкурентном инвестиционном рынке.

Кампания «Пополните свой портфель золотом» направлена ​​на то, чтобы позиционировать золото как стратегический актив и подчеркнуть его роль в инвестиционном портфеле. Обосновывая доверие инвесторов к золоту, она также подчеркивает, что золото является эффективным диверсификатором портфеля, который поддерживает свою стоимость и обеспечивает стабильную прибыль на протяжении многих лет.

Комментируя запуск кампании, Арти Саксена (Arti Saxena), глава индийского подразделения маркетинга Всемирного совета по золоту, сказал: «Наше исследование показывает, что, хотя большинство индийцев предпочитают сбережения в золоте сразу после срочных депозитов, молодые инвесторы с меньшей вероятностью выберут его. Эта кампания подчеркивает привлекательность золота для молодых современных индийских инвесторов как неотъемлемую часть их портфеля. Наша кампания демонстрирует истории молодых инвесторов, преследующих свою страсть, преследующих мечты и принимающих смелые решения в жизни, не опасаясь финансовой неопределенности из-за наличия золота в их инвестиционном портфеле. Будь то физическое золото или цифровое, оно должно быть предпочтительным средством сбережений для балансировки, диверсификации и защиты портфеля».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished