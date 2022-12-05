Эксклюзив

Али Пасторини: драгоценные камни – все еще хорошая инвестиция

Своей оценкой инвестирования в драгоценные камни и ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mubri. Эта ассоциация объединяет более...

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Продажи ювелирных украшений с выращенными в лаборатории бриллиантами в этом году впервые превысят отметку в 10%, считает Зимниски

Спрос и предложение на искусственные бриллианты в последние годы росли, к большому неудовольствию отрасли природных алмазов и бриллиантов. Некоторые компании средней части отрасли природных алмазов и бриллиантов в настоящее время также вовлечены в бизнес...

28 ноября 2022

Добыча алмазов и их синтез: что эффективнее?

Владислав Жданов - Профессор НИУ ВШЭ и бывший вице-президент АК «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика), Дипломатической академии МИД, в City University London, Oxford...

21 ноября 2022

Успехи TAGS, достигнутые за последние 5 лет, побудили многие крупные тендерные компании проводить регулярные и масштабные тендеры в Дубае

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14 ноября 2022

Всё начинается с камней: именно они дают импульс, диктуют образ и воплощение

Максим Селихов - основатель бренда SelikhoV Diamonds, основанного им в 2006 году и производящего уникальные ювелирные изделия ручной работы с редкими драгоценными камнями высоких характеристик. Он также известен как коллекционер уникальных и крупных...

07 ноября 2022

Всемирный совет по золоту запустил новую маркетинговую кампанию в Индии

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Шестого декабря 2022 года Всемирный совет по золоту запустил мультимедийную маркетинговую кампанию в Индии, чтобы повысить осведомленность о роли золота в инвестиционном портфеле и привлечь молодых инвесторов нового века.  Кампания направлена ​​на то, чтобы укрепить золото как универсальный актив и подчеркнуть его стратегическое преимущество на цифровом и конкурентном инвестиционном рынке.

Кампания «Пополните свой портфель золотом» направлена ​​на то, чтобы позиционировать золото как стратегический актив и подчеркнуть его роль в инвестиционном портфеле.  Обосновывая доверие инвесторов к золоту, она также подчеркивает, что золото является эффективным диверсификатором портфеля, который поддерживает свою стоимость и обеспечивает стабильную прибыль на протяжении многих лет.

Комментируя запуск кампании, Арти Саксена (Arti Saxena), глава индийского подразделения маркетинга Всемирного совета по золоту, сказал: «Наше исследование показывает, что, хотя большинство индийцев предпочитают сбережения в золоте сразу после срочных депозитов, молодые инвесторы с меньшей вероятностью выберут его. Эта кампания подчеркивает привлекательность золота для молодых современных индийских инвесторов как неотъемлемую часть их портфеля. Наша кампания демонстрирует истории молодых инвесторов, преследующих свою страсть, преследующих мечты и принимающих смелые решения в жизни, не опасаясь финансовой неопределенности из-за наличия золота в их инвестиционном портфеле. Будь то физическое золото или цифровое, оно должно быть предпочтительным средством сбережений для балансировки, диверсификации и защиты портфеля».

 

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished 

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