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07 ноября 2022

CMOC парирует, в то время как Gecamines требует возмещения ущерба в споре о медных и кобальтовых рудниках

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Новости

Компания CMOC, ранее известная как China Molybdenum, подвергла критике чрезмерные сборы от государственной горнодобывающей компании Демократической Республики Конго (ДРК) Gecamines, которая требует компенсации за превышение уровня запасов меди и кобальта на руднике Тенке Фунгуруме (Tenke Fungurume).

Киншаса утверждает, что CMOC занизила запасы рудника, чтобы уменьшить лицензионные отчисления, которые она выплачивает Gecamines, которой принадлежит 20% компании Tenke Fungurume Mining (TFM).

«Если оценивать весь упущенный доход, сумма превысит 7 млрд долларов», — цитирует Reuters заместителя генерального директора Gecamines Леона Мвине Кабиена (Leon Mwine Kabiena).

Он добавил: «Мы сказали… CMOC, что если у них недостаточно денег для выплаты полной суммы, они должны подумать о том, как компенсировать это акциями и депозитами».

Gecamines не объяснила, как они пришли к цифре в 7 млрд долларов.

Китайская компания отрицает какие-либо правонарушения.

«Мы доверяем и принимаем справедливую оценку независимой международной третьей стороны, если бы существовали какие-либо противоположные точки зрения на дополнительные резервы, но мы не примем никаких необоснованных диких завышений, которыми манипулируют некоторые из GCM», — сказал представитель CMOC Винсент Чжоу (Vincent Zhou).

В соответствии с соглашением 2010 года между Gecamines и TFM, TFM обязана выплачивать Gecamines дополнительно 1,2 млн долларов роялти за каждые 100 тыс. тонн запасов меди сверх базового уровня в 2,5 миллиона тонн.

Gecamines якобы запрашивает у CMOC от 2 до 2,5 млрд долларов наличными и более крупную долю в размере от 49% до 51% у TFM. 

 

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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