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07 ноября 2022

Lucapa добыла 20 алмазов из образца кимберлита Луло

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Компания Lucapa Diamond добыла 20 алмазов весом 15,51 карата в ходе первоначальной обработки массивного образца кимберлита L164 из рудника Луло (Lulo) на отдельном предприятии по сбору кимберлитовых образцов в Анголе.

Предварительно в кимберлите содержится около 2,5 карата на сто кубических метров.

В компании заявили, что пять алмазов весом более 1 карата были добыты из примерно 3,5 гектаров кимберлита, самого большого камня весом 1,95 карата.

Средний размер алмазов, добытых на сегодняшний день, составляет 0,78 карата на образец кимберлита, некоторые из них были классифицированы колориметром Yehuda как тип IIa.

«Хотя обработка массивного образца кимберлита продолжается, эти начальные извлечения алмазов уже представляют собой самое высокое количество алмазов и вес в каратах среди всех алмазов, добытых когда-либо из массивного образца кимберлита, обработанного на Луло на сегодняшний день», — заявили в компании.

Lucapa сообщила, что обработка оставшейся части примерно 3 200 м3 раздробленного массивного образца кимберлита продолжается, и после завершения обработки будет проведена полная сверка обработанного и изначального тоннажа.

 

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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