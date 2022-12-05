Декабрьский аукцион великолепных драгоценностей Christie's собрал в общей сложности почти $59,8 млн

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Аукцион великолепных драгоценностей Christie's 6 декабря собрал в общей сложности $58 772 000.

На аукционе получены исключительные результаты по бриллиантам и цветным бриллиантам. Лидером продаж стал фантазийный голубой бриллиант весом 31,62 карата, самый крупный из когда-либо выставлявшихся на аукцион. Он был продан за $11 840 000.

Дополнительные «изюминки» включали великолепное ожерелье с бриллиантовой подвеской весом 86,64 карата, которое было продано за $5 700 000 долларов, и брошь от Graff с цветным бриллиантом весом 107,46 карата, которую купили за $2 580 000 долларов. Выдающееся кольцо с бриллиантом весом 51,60 карата приобрел Уильям Голдберг (William Goldberg) за $2 460 000.

Другие значимые результаты аукциона включают подвеску с сапфиром и бриллиантом в стиле ар-деко, которая была продана за $1 380 000, что почти в 10 раз ниже эстимейта, и пару цветных бриллиантовых сережек в форме сердца, которые также были проданы за $1 380 000 долларов, что более чем в 5 раз ниже их оценочной стоимости.

Завершили распродажу впечатляющие результаты за подписные драгоценности, в том числе брошь Van Cleef & Arpels ‘Bouquet’, ранее принадлежавшая коллекции 'Evita' Эвиты Перон, которая была продана за $195 300, и брошь от Van Cleef & Arpels с рубином и изумрудом "Mystery-Set", стоимость которой составила $1 197 000.



Алекс Шишло для Rough&Polished





