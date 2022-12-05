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07 ноября 2022

Центральный банк Зимбабве закупит излишки алмазов у ​​ZCDC для создания резервов

Сегодня
Новости

По сообщениям местных СМИ, центральный банк Зимбабве планирует закупить излишки алмазов у ​​Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) для создания национальных резервов и пресечения контрабанды драгоценных камней.

Издание Zimbabwe Independent сообщает, что Хараре привлек Резервный банк Зимбабве (Reserve Bank of Zimbabwe, RBZ) для погашения долга в размере 80 млн долларов перед Банком торговли и развития (Trade and Development Bank, TDB), ранее называвшимся PTA Bank.

Правительство Зимбабве хочет погасить долг посредством сделки по обмену алмазами.

Сообщается, что Центральный банк выкупил у ZCDC около 1,5 млн каратов, в то время как велись переговоры о другой схеме, согласно которой Резервный банк Зимбабве будет покупать излишки алмазов у ​​государственного алмазного предприятия.  Эта договоренность позволит ZCDC получить средства для своей деятельности.

«Правительство планирует убрать кредитную линию PTA Bank из своих бухгалтерских книг.  В будущем мы будем получать избыточные алмазы от ZCDC в соответствии с Положением № 189 от 2022 года о создании национальных резервов в натуральной форме», — сказал глава Резервного банка Зимбабве Джон Мангудья (John Mangudya), добавив: «Сюда входят алмазы, золото, литий, платина и палладий.  Это необходимо для увеличения резервов страны, которые также будут использованы для погашения внешних долгов по требованию правительства».


Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished 



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