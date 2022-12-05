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07 ноября 2022

ERG и Gécamines возобновили добычу меди и кобальта в ДРК

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Новости

Компания Eurasian Resources Group (ERG) и ее партнер по совместному предприятию компания La Générale des Carrières et des Mines (Gécamines) возобновили добычу меди и кобальта на руднике Босс (Boss) в Демократической Республике Конго (ДРК).

В начале 2019 года рудник был переведен на техническое обслуживание, чтобы позволить ERG и Gécamines оценить различные пути инвестирования и провести дополнительные исследования для улучшения экономических показателей и устойчивости производства.

Поэтапный перезапуск будет сосредоточен на переработке уже добытого мелкого материала в течение следующих 16 месяцев для производства катодной меди и гидроксида кобальта.

В ближайшие месяцы предприятие будет запущено на полную мощность, производя в среднем 1800 тонн катодной меди и к марту 2023 года 300 тонн гидроксида кобальта в месяц.

«В настоящее время мы празднуем не только возвращение к производству, но и наше давнее партнерство с Gécamines и их профессиональной командой, без которой этот перезапуск был бы невозможен», — сказал генеральный директор ERG Бенедикт Соботка (Benedikt Sobotkа), добавив: «… мы гордимся тем, что на этом этапе перезапуска будет создано около 750 рабочих мест для граждан ДРК, в основном набранных из близлежащих племен, гарантируя, что непосредственные члены наших племен будут основными бенефициарами деятельности Босс. Текущий перезапуск — это только начало нашего пути, и он обеспечит финансирование для дальнейшего потенциального развития, разведки и другой деятельности, связанной с добычей полезных ископаемых, на руднике Босс».


Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished 



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