Израильская алмазная биржа проведет международную алмазную неделю в марте 2023 года

Израильская алмазная биржа проводит свою первую алмазную неделю с захватывающими событиями за три года. Израильская международная алмазная неделя, 27-30 марта 2023 года, которая будет включать в себя конференцию для специалистов, международную выставку и Всемирный алмазный конгресс, уже открыта для регистрации.

Первая израильская алмазная конференция, которая состоится 27 марта 2023 года, соберет руководителей мировой алмазной отрасли. Конференцию откроет Президент Государства Израиль Ицхак Герцог, и в течение дня будут выступать другие высокопоставленные правительственные чиновники.

За конференцией последует Израильская международная алмазная выставка, которая пройдет с 28 по 30 марта 2023 года. Как и в прошлые годы, организаторы предоставят три бесплатных ночи в отеле сотням покупателей алмазов со всего мира.

Всемирный алмазный конгресс, главное мероприятие Всемирной федерации алмазных бирж, которое проводится раз в три года, состоится 28–30 марта 2023 года. Помимо банковско-финансовой панели с участием руководителей основных отраслевых банков, будет группа по алмазам, в которую войдут руководители отрасли и правительственные чиновники из важных горнодобывающих стран. Завершит конференцию лекция Мартина Рапапорта (Martin Rapaport) о состоянии мировой алмазной отрасли.

Президент Израильской алмазной биржи Боаз Молдавски (Boaz Moldawsky) сказал: «После трехлетнего перерыва, вызванного пандемией, мы рады снова пригласить мировое алмазное сообщество в Израиль. Мы планируем серию захватывающих мероприятий, которые станут одним из самых важных событий в отрасли в этом году. Присоединяйтесь к нам для дискуссий на высшем уровне, отличного общения и отличных возможностей для бизнеса. Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы забронировать себе место».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished