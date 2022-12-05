Signet Jewelers отчитались о результатах за 3 квартал 2023 финансового года

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Signet Jewelers Limited, крупнейший в мире ретейлер ювелирных изделий с бриллиантами, объявил о своих результатах за 13 недель, закончившихся 29 октября 2022 года.

Общий объем продаж составил $1,6 млрд, увеличившись на $44,9 млн или на 2,9% по сравнению с необычно высокими продажами в третьем квартале 2022 финансового года, частично в результате государственных программ льгот и стратегической трансформации компании, включая маркетинговые инициативы, и увеличившись на 33,3% по сравнению с третьим кварталом 2020 финансового года.

Общий объем продаж в сопоставимых магазинах снизился на 7,6% по сравнению с третьим кварталом 22 финансового года.

«Наши высокие результаты за третий квартал превзошли ожидания и свидетельствуют о том, почему мы считаем, что Signet обладает уникальными возможностями для обеспечения стабильного роста доли рынка и создания стоимости», - сказала Вирджиния К. Дрозос (Virginia C. Drosos), главный исполнительный директор.

«Наша финансовая устойчивость и гибкая операционная модель позволяют продолжать стратегические инвестиции, которые расширяют наши конкурентные преимущества. За последние пять лет мы приобрели 22,5 миллиона новых клиентов, что способствовало росту выручки и доли рынка, и эти клиенты моложе, состоятельнее и очень разнообразны, обладая значительной покупательной способностью на протяжении всей жизни. Культура инноваций, гибкости и неукоснительного исполнения нашей команды продолжает приносить преимущества».



Алекс Шишло для Rough&Polished





