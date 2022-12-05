Эксклюзив
Али Пасторини: драгоценные камни – все еще хорошая инвестиция
Своей оценкой инвестирования в драгоценные камни и ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mubri. Эта ассоциация объединяет более...
05 декабря 2022
Продажи ювелирных украшений с выращенными в лаборатории бриллиантами в этом году впервые превысят отметку в 10%, считает Зимниски
Спрос и предложение на искусственные бриллианты в последние годы росли, к большому неудовольствию отрасли природных алмазов и бриллиантов. Некоторые компании средней части отрасли природных алмазов и бриллиантов в настоящее время также вовлечены в бизнес...
28 ноября 2022
Добыча алмазов и их синтез: что эффективнее?
Владислав Жданов - Профессор НИУ ВШЭ и бывший вице-президент АК «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика), Дипломатической академии МИД, в City University London, Oxford...
21 ноября 2022
Успехи TAGS, достигнутые за последние 5 лет, побудили многие крупные тендерные компании проводить регулярные и масштабные тендеры в Дубае
Майк Аггетт (Mike Aggett) является квалифицированным частным консультантом с подтвержденным опытом работы в горнодобывающей и металлургической промышленности. бладая знаниями в области предметов роскоши, бизнес-планирования, продаж, геммологии...
14 ноября 2022
Всё начинается с камней: именно они дают импульс, диктуют образ и воплощение
Максим Селихов - основатель бренда SelikhoV Diamonds, основанного им в 2006 году и производящего уникальные ювелирные изделия ручной работы с редкими драгоценными камнями высоких характеристик. Он также известен как коллекционер уникальных и крупных...
07 ноября 2022
Signet Jewelers отчитались о результатах за 3 квартал 2023 финансового года
Общий объем продаж составил $1,6 млрд, увеличившись на $44,9 млн или на 2,9% по сравнению с необычно высокими продажами в третьем квартале 2022 финансового года, частично в результате государственных программ льгот и стратегической трансформации компании, включая маркетинговые инициативы, и увеличившись на 33,3% по сравнению с третьим кварталом 2020 финансового года.
Общий объем продаж в сопоставимых магазинах снизился на 7,6% по сравнению с третьим кварталом 22 финансового года.
«Наши высокие результаты за третий квартал превзошли ожидания и свидетельствуют о том, почему мы считаем, что Signet обладает уникальными возможностями для обеспечения стабильного роста доли рынка и создания стоимости», - сказала Вирджиния К. Дрозос (Virginia C. Drosos), главный исполнительный директор.
«Наша финансовая устойчивость и гибкая операционная модель позволяют продолжать стратегические инвестиции, которые расширяют наши конкурентные преимущества. За последние пять лет мы приобрели 22,5 миллиона новых клиентов, что способствовало росту выручки и доли рынка, и эти клиенты моложе, состоятельнее и очень разнообразны, обладая значительной покупательной способностью на протяжении всей жизни. Культура инноваций, гибкости и неукоснительного исполнения нашей команды продолжает приносить преимущества».
Алекс Шишло для Rough&Polished