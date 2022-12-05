ОАЭ объявили об изменении НДС на золото и бриллианты с 1 января 2023 г.

Последние изменения коснутся поставщиков золота и бриллиантов и вступят в силу с 1 января 2023 года. ОАЭ изменили правила НДС для поставщиков золота и бриллиантов, сообщило Министерство финансов 6 декабря 2022 года.
Поправка является частью постановления Кабинета министров об услугах, связанных с качеством изготовления, при поставках золота и бриллиантов между зарегистрированными компаниями.
Согласно постановлению, будет произведена временная замена определения «товары», содержащегося в статье (1) Постановления Кабинета Министров № (25) от 2018 года о механизме применения налога на добавленную стоимость (НДС) на золото и бриллиантов между зарегистрированными компаниями в государстве должны быть «золото, бриллианты и любые продукты, основным компонентом которых являются золото или бриллианты, которые могут включать в себя услуги по изготовлению, непосредственно связанные с поставкой этих товаров», — говорится в заявлении Министерства финансов.
Последние изменения вступят в силу с 1 января 2023 года. Однако они будут применяться и в период с 1 июня 2018 года по 31 декабря 2022 года, сообщили в министерстве, добавив, что Федеральная налоговая служба (ФНС) «дополнительно разъяснит поправки налогоплательщикам».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished
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