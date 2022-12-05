К 2030 году среднегодовой темп роста рынка алмазов и бриллиантов в Индии составит 3,4%

Исследование компании Polaris Market Research представляет собой подробное изучение сегментации рынка, региональных перспектив, конкурентного сценария, размера, тенденций, роста, сегментов, отраслевого прогноза и доли рынка огранки и обработки алмазов и бриллиантов в Индии к 2030 году, сообщает Digital Journal.
Исследование содержит исторический и прогнозируемый рост отрасли на основе географии. Он также охватывает ограничения или проблемы отрасли. Исследование предоставляет подробный обзор отрасли на основе продуктов, типов, приложений и конечных пользователей. Исследование предлагает точную и достоверную статистику отрасли, включая общий доход и описание отрасли.
Polaris Market Research охватывает размер, рост и тенденции индийского рынка алмазов и бриллиантов, предоставляя подробный анализ факторов, способствующих росту отрасли. Согласно исследовательскому отчету, индийский рынок огранки и обработки алмазов оценивался в 18,69 млрд долларов в 2021 году, и ожидается, что к 2030 году он достигнет 25,25 млрд долларов, а среднегодовой темп роста составит 3,4% в течение прогнозируемого периода.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished
Эксклюзив
Али Пасторини: драгоценные камни – все еще хорошая инвестиция
Своей оценкой инвестирования в драгоценные камни и ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mubri. Эта ассоциация объединяет более...
05 декабря 2022
Продажи ювелирных украшений с выращенными в лаборатории бриллиантами в этом году впервые превысят отметку в 10%, считает Зимниски
Спрос и предложение на искусственные бриллианты в последние годы росли, к большому неудовольствию отрасли природных алмазов и бриллиантов. Некоторые компании средней части отрасли природных алмазов и бриллиантов в настоящее время также вовлечены в бизнес...
28 ноября 2022
Добыча алмазов и их синтез: что эффективнее?
Владислав Жданов - Профессор НИУ ВШЭ и бывший вице-президент АК «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика), Дипломатической академии МИД, в City University London, Oxford...
21 ноября 2022
Успехи TAGS, достигнутые за последние 5 лет, побудили многие крупные тендерные компании проводить регулярные и масштабные тендеры в Дубае
Майк Аггетт (Mike Aggett) является квалифицированным частным консультантом с подтвержденным опытом работы в горнодобывающей и металлургической промышленности. бладая знаниями в области предметов роскоши, бизнес-планирования, продаж, геммологии...
14 ноября 2022
Всё начинается с камней: именно они дают импульс, диктуют образ и воплощение
Максим Селихов - основатель бренда SelikhoV Diamonds, основанного им в 2006 году и производящего уникальные ювелирные изделия ручной работы с редкими драгоценными камнями высоких характеристик. Он также известен как коллекционер уникальных и крупных...
07 ноября 2022
К 2030 году среднегодовой темп роста рынка алмазов и бриллиантов в Индии составит 3,4%
Исследование компании Polaris Market Research представляет собой подробное изучение сегментации рынка, региональных перспектив, конкурентного сценария, размера, тенденций, роста, сегментов, отраслевого прогноза и доли рынка огранки и обработки алмазов и бриллиантов в Индии к 2030 году, сообщает Digital Journal.