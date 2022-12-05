К 2030 году среднегодовой темп роста рынка алмазов и бриллиантов в Индии составит 3,4%

Исследование компании Polaris Market Research представляет собой подробное изучение сегментации рынка, региональных перспектив, конкурентного сценария, размера, тенденций, роста, сегментов, отраслевого прогноза и доли рынка огранки и обработки алмазов и бриллиантов в Индии к 2030 году, сообщает Digital Journal.

Исследование содержит исторический и прогнозируемый рост отрасли на основе географии. Он также охватывает ограничения или проблемы отрасли. Исследование предоставляет подробный обзор отрасли на основе продуктов, типов, приложений и конечных пользователей. Исследование предлагает точную и достоверную статистику отрасли, включая общий доход и описание отрасли.

Polaris Market Research охватывает размер, рост и тенденции индийского рынка алмазов и бриллиантов, предоставляя подробный анализ факторов, способствующих росту отрасли. Согласно исследовательскому отчету, индийский рынок огранки и обработки алмазов оценивался в 18,69 млрд долларов в 2021 году, и ожидается, что к 2030 году он достигнет 25,25 млрд долларов, а среднегодовой темп роста составит 3,4% в течение прогнозируемого периода.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished