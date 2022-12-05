De Beers назначила в Южной Африке первого сайтхолдера, принадлежащий афроамериканцу

Компания De Beers назначила своего первого сайтхолдера в Южной Африке –компанию Molefi Letsiki Diamonds (MLD) с 1 января 2023 года, которая принадлежит афроамериканцу.

Издание Mining Weekly сообщает, что Молефи Летсики (Molefi Letsiki) является выпускником проекта De Beers по развитию предприятий «Diamond Beneficiators», который был запущен в 2016 году для поддержки роста обработки бриллиантов в Южной Африке.

«Прогресс перехода от малого бизнеса к получению статуса сайтхолдера уже давно является целью MLD», — сказал Летсики, диамантер во втором поколении, чей отец работал мастером-огранщиком.

De Beers заявила, что присвоение MLD статуса сайтхолдера является важной вехой не только для группы, но и для всего южноафриканского алмазообрабатывающего сектора.

Летстки основал свой бизнес по изготовлению бриллиантов и ювелирных изделий на заказ в 2005 году.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished