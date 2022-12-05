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07 ноября 2022

DDC успешно провел первую поездку в Дубай для знакомства с международным алмазным рынком

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Новости

В прошлом месяце состоялась первая деловая поездка в Дубай Клуба алмазных дилеров (Diamond Dealers Club, DDC), в которой приняли участие представители из шести африканских стран, включая горняков и дизайнеров ювелирных изделий.

Основатель клуба Агнес Абдулаху (Agnes Abdulahu) сказала, что Дубай является одним из крупнейших центров торговли алмазами в мире, и не могло быть лучшего выбора для поездки.

Эта поездка предоставила африканским алмазным предпринимателям возможность ознакомиться с международным алмазным рынком, обменяться опытом и поучиться у опытных специалистов из других крупных компаний.

«Это путешествие продемонстрировало, насколько мы гениальны вместе… Оно показывает, насколько африканские алмазодобывающие компании готовы творить, начинать новые путешествия, налаживать связи и проекты и учиться, — сказала Абдулаху. - Поскольку добыча и производство алмазов несут в себе признаки высокого риска, мы хотим создать научно обоснованную инвестиционную экосистему в алмазной отрасли, чтобы наладить связь с нужными людьми на другой стороне».

Она сказала, что инициативу поддержали компании DelGatto Diamond Financial Fund, Trans-Atlantic Gem Sales и Дубайский центр биржевых товаров (Dubai Multi Commodities Centre, DMCC).

Клуб алмазных дилеров планирует организовать еще одну поездку в Дубай в апреле 2023 года.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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