RBPlat откладывает назначение финансового директора и исполнительного директора

Компания Royal Bafokeng Platinum (RBPlat) приостановила назначение штатного финансового директора (chief financial officer, CFO) и исполнительного директора в связи с текущим предложением компании Impala Platinum (Implats) и твердым намерением Northam сделать предложение.

В компании заявили, что назначения будут сделаны после завершения корпоративного решения, и у совета директоров есть ясность в отношении направления компании.

RBPlat продлила период, в течение которого Ротшидзва Маненже (Rotshidzwa Manenzhe) является временным финансовым директором, до 30 июня 2023 года.

Трибунал по вопросам конкуренции одобрил предложение о выкупе RBPlat компанией Implats при соблюдении ряда условий конкуренции и общественных интересов.

Тем не менее, компания Northam Platinum подала жалобу в Комиссию по регулированию поглощения (Takeover Regulation Panel, TRP) в ответ на заключение независимого эксперта RBPlat о том, что предложение Implats о приобретении всех находящихся в обращении акций RBPlat, которыми она еще не владеет, является справедливым и разумным.

Northam Platinum также планировала приобрести все оставшиеся акции RBPlat по цене 172,70 рэнда за акцию.

В настоящее время она контролирует 34,52% акций RBPlat.





Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished