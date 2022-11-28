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07 ноября 2022

RBPlat откладывает назначение финансового директора и исполнительного директора

Сегодня
Новости

Компания Royal Bafokeng Platinum (RBPlat) приостановила назначение штатного финансового директора (chief financial officer, CFO) и исполнительного директора в связи с текущим предложением компании Impala Platinum (Implats) и твердым намерением Northam сделать предложение.

В компании заявили, что назначения будут сделаны после завершения корпоративного решения, и у совета директоров есть ясность в отношении направления компании.

RBPlat продлила период, в течение которого Ротшидзва Маненже (Rotshidzwa Manenzhe) является временным финансовым директором, до 30 июня 2023 года.

Трибунал по вопросам конкуренции одобрил предложение о выкупе RBPlat компанией Implats при соблюдении ряда условий конкуренции и общественных интересов.

Тем не менее, компания Northam Platinum подала жалобу в Комиссию по регулированию поглощения (Takeover Regulation Panel, TRP) в ответ на заключение независимого эксперта RBPlat о том, что предложение Implats о приобретении всех находящихся в обращении акций RBPlat, которыми она еще не владеет, является справедливым и разумным.

Northam Platinum также планировала приобрести все оставшиеся акции RBPlat по цене 172,70 рэнда за акцию.

В настоящее время она контролирует 34,52% акций RBPlat.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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