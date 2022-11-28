Эксклюзив
Али Пасторини: драгоценные камни – все еще хорошая инвестиция
Своей оценкой инвестирования в драгоценные камни и ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mubri. Эта ассоциация объединяет более...
Вчера
Продажи ювелирных украшений с выращенными в лаборатории бриллиантами в этом году впервые превысят отметку в 10%, считает Зимниски
Спрос и предложение на искусственные бриллианты в последние годы росли, к большому неудовольствию отрасли природных алмазов и бриллиантов. Некоторые компании средней части отрасли природных алмазов и бриллиантов в настоящее время также вовлечены в бизнес...
28 ноября 2022
Добыча алмазов и их синтез: что эффективнее?
Владислав Жданов - Профессор НИУ ВШЭ и бывший вице-президент АК «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика), Дипломатической академии МИД, в City University London, Oxford...
21 ноября 2022
Успехи TAGS, достигнутые за последние 5 лет, побудили многие крупные тендерные компании проводить регулярные и масштабные тендеры в Дубае
Майк Аггетт (Mike Aggett) является квалифицированным частным консультантом с подтвержденным опытом работы в горнодобывающей и металлургической промышленности. бладая знаниями в области предметов роскоши, бизнес-планирования, продаж, геммологии...
14 ноября 2022
Всё начинается с камней: именно они дают импульс, диктуют образ и воплощение
Максим Селихов - основатель бренда SelikhoV Diamonds, основанного им в 2006 году и производящего уникальные ювелирные изделия ручной работы с редкими драгоценными камнями высоких характеристик. Он также известен как коллекционер уникальных и крупных...
07 ноября 2022
CIBJO представила обновленный логотип и вебсайт
«Несмотря на то, что мы были опорой отрасли на протяжении десятилетий и будем отмечать наше столетие в 2026 году, изменения в ювелирном бизнесе за последние несколько лет значительно расширили нашу роль, актуальность и сферы ответственности, подняв наш авторитет выше, чем когда-либо прежде», - заявил президент CIBJO Гаэтано Кавальери (Gaetano Cavalieri).
«Наш авторитет и долговечность всегда были обусловлены широким членством, охватывающим как весь мир, так и все отрасли промышленности, а также нашей способностью развиваться вместе с бизнесом. Таким образом, стало ясно, что необходима визуальная перестройка, подчеркивающая, кем мы являемся сегодня и кем будем завтра», - добавил он.
Новый логотип, сменивший культовый шар CIBJO с тремя золотыми кольцами, напоминает прежний символ в виде шара. При этом он более футуристичен и также порождает ассоциации с ограненным драгоценным камнем или ювелирным изделием. Четыре цветных квадрата в левой части логотипа отдают дань Целям устойчивого развития ООН, которым привержена Всемирная ювелирная конфедерация.
Обновленный вебсайт www.cibjo.org является в первую очередь функциональным и предоставляет пользователям легкий доступ к информации, а также к загружаемым продуктам и услугам, почти все из которых бесплатны.
Вебсайт разделен на пять разделов, три из которых посвящены ключевым областям ответственности Всемирной ювелирной конфедерации, а именно созданию отраслевых стандартов, этике и устойчивому развитию, а также отраслевому образованию.
Четвертый раздел посвящен Всемирной ювелирной конфедерации и членству в ней, пятый - новостям и средствам массовой информации.
Алекс Шишло для Rough&Polished