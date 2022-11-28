Эксклюзив

Али Пасторини: драгоценные камни – все еще хорошая инвестиция

Своей оценкой инвестирования в драгоценные камни и ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mubri. Эта ассоциация объединяет более...

Вчера

Продажи ювелирных украшений с выращенными в лаборатории бриллиантами в этом году впервые превысят отметку в 10%, считает Зимниски

Спрос и предложение на искусственные бриллианты в последние годы росли, к большому неудовольствию отрасли природных алмазов и бриллиантов. Некоторые компании средней части отрасли природных алмазов и бриллиантов в настоящее время также вовлечены в бизнес...

28 ноября 2022

Добыча алмазов и их синтез: что эффективнее?

Владислав Жданов - Профессор НИУ ВШЭ и бывший вице-президент АК «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика), Дипломатической академии МИД, в City University London, Oxford...

21 ноября 2022

Успехи TAGS, достигнутые за последние 5 лет, побудили многие крупные тендерные компании проводить регулярные и масштабные тендеры в Дубае

Майк Аггетт (Mike Aggett) является квалифицированным частным консультантом с подтвержденным опытом работы в горнодобывающей и металлургической промышленности. бладая знаниями в области предметов роскоши, бизнес-планирования, продаж, геммологии...

14 ноября 2022

Всё начинается с камней: именно они дают импульс, диктуют образ и воплощение

Максим Селихов - основатель бренда SelikhoV Diamonds, основанного им в 2006 году и производящего уникальные ювелирные изделия ручной работы с редкими драгоценными камнями высоких характеристик. Он также известен как коллекционер уникальных и крупных...

07 ноября 2022

Основные доходы Tharisa выросли на 5,8% благодаря устойчивым ценам на хром

Сегодня
Новости

Компания Tharisa, сопроизводитель металлов платиновой группы (МПГ) и хрома, зарегистрированная на двойном листинге, получила доход в размере 686 млн долларов за год, закончившийся 30 сентября 2022 года, что на 15% больше, чем в прошлом году.

Прибыль компании до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization - EBITDA) увеличилась на 5,8% до 236,3 млн долларов по сравнению с 224,3 млн долларов в предыдущем году.

Общая прибыль на акцию (headline earnings per share, HEPS), наиболее распространенный показатель прибыли в Южной Африке, составила 0,411 доллара за год, закончившийся 30 сентября, по сравнению с 0,383 доллара годом ранее.

Tharisa заявила, что ее годовой объем производства МПГ вырос на 13,6% до 179 200 унций по сравнению с 157 800 унций годом ранее.

Годовое производство хрома также выросло на 5,1% и составило около 1,58 млн тонн по сравнению с 1,5 млн тонн за тот же период 2021 года.

В Tharisa заявили, что средняя цена корзины МПГ в размере 2564 долларов за унцию была на 16,6% ниже по сравнению с рекордной ценой, зарегистрированной в 2021 году, когда мировая экономика начала выходить из карантина Covid-19, в результате чего цены достигли рекордных максимумов.

Тем не менее, за отчетный период средняя цена на хром увеличилась на 35,7%.

Между тем, Tharisa объявила окончательные дивиденды в размере 0,04 доллара, в результате чего общий размер дивидендов за год составил 0,07 доллара по сравнению с 0,09 доллара в предыдущем году. 

 

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

Версия для печати