Glencore выплатит Конго 180 млн долларов за свои действия в прошлом

Компания Glencore достигла соглашения с Демократической Республикой Конго (ДРК), охватывающего все настоящие и будущие претензии, возникающие в связи с предполагаемыми коррупционными действиями группы в этой центральноафриканской стране в период с 2007 по 2018 год.

В соглашении сказано, что оно включает в себя коррупционную деятельность компании, которая была предметом различных расследований, в том числе Министерством юстиции США (Department of Justice, DOJ), Национальным подразделением финансовой разведки и Министерством юстиции Демократической Республики Конго.

Группа Glencore от имени своих компаний, аффилированных с Конго, выплатит ей 180 млн долларов и продолжит реализацию программы этики и соблюдения нормативных требований.

Соглашение регулируется конголезским законодательством, и единственные сделанные допущения касаются поведения, уже признанного в резолюции Glencore с Министерством юстиции.

«Glencore является давним инвестором в ДРК и рада достигнутому соглашению об устранении последствий своего прошлого поведения», — сказал председатель Glencore Калидас Мадхавпедди (Kalidas Madhavpeddi). - В последние годы Glencore активно продвигала свою программу этики и соблюдения требований в ДРК и надеется на продолжение работы с властями страны и другими заинтересованными сторонами для содействия надлежащему управлению и этичному ведению бизнеса в стране».

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished