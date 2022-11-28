Эксклюзив
Али Пасторини: драгоценные камни – все еще хорошая инвестиция
Своей оценкой инвестирования в драгоценные камни и ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mubri. Эта ассоциация объединяет более...
Сегодня
Продажи ювелирных украшений с выращенными в лаборатории бриллиантами в этом году впервые превысят отметку в 10%, считает Зимниски
Спрос и предложение на искусственные бриллианты в последние годы росли, к большому неудовольствию отрасли природных алмазов и бриллиантов. Некоторые компании средней части отрасли природных алмазов и бриллиантов в настоящее время также вовлечены в бизнес...
28 ноября 2022
Добыча алмазов и их синтез: что эффективнее?
Владислав Жданов - Профессор НИУ ВШЭ и бывший вице-президент АК «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика), Дипломатической академии МИД, в City University London, Oxford...
21 ноября 2022
Успехи TAGS, достигнутые за последние 5 лет, побудили многие крупные тендерные компании проводить регулярные и масштабные тендеры в Дубае
Майк Аггетт (Mike Aggett) является квалифицированным частным консультантом с подтвержденным опытом работы в горнодобывающей и металлургической промышленности. бладая знаниями в области предметов роскоши, бизнес-планирования, продаж, геммологии...
14 ноября 2022
Всё начинается с камней: именно они дают импульс, диктуют образ и воплощение
Максим Селихов - основатель бренда SelikhoV Diamonds, основанного им в 2006 году и производящего уникальные ювелирные изделия ручной работы с редкими драгоценными камнями высоких характеристик. Он также известен как коллекционер уникальных и крупных...
07 ноября 2022
Верховный суд Индии разрешил NMDC возобновить добычу алмазов в Панне
Коллегия в составе судей Б.Р. Гаваи (BR Gavai) и Викрама Ната (Vikram Nath) приняла постановление, разрешающее рассмотрение заявления, поданного NMDC по делу TN Godavarman Thirumalpad, в котором суд рассматривает экологические проблемы с 1996 года.
Коллегия продиктовала решение следующим образом: «Изучение заявления показывает, что заявитель уже получил разрешение на вырубку леса. Предложение о выдаче разрешения на эксплуатацию дикой природы было рассмотрено, а предложение о возобновлении разрешения также было рассмотрено положительно. Разрешение на охрану окружающей среды в рамках ОВОС уже получено. После постановления этого суда, произошло увеличение популяции тигров, которые пришли к нулю.Поэтому мы склонны разрешить выполнение всех условий со стороны властей, а также постановления этого суда от 13.8. .2008 должны строго соблюдаться».
Старший адвокат Чандер Удай Сингх, выступая от NMDC, заявил, что Панна, которая потеряла всех своих тигров в 2005 году, восстановила популяцию тигров. Он также заявил, что, если PSU не будет разрешено возобновить добычу алмазов, злоумышленники будут разграблять шахты.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished