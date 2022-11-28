Верховный суд Индии разрешил NMDC возобновить добычу алмазов в Панне

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30 ноября 2022 года Верховный суд разрешил Национальной корпорации по разработке полезных ископаемых (National Mineral Development Corporation, NMDC) продолжать деятельность по добыче алмазов в Панне, отметив, что NMDC получила разрешение на эксплуатацию дикой природы и окружающей среды, сообщает livelaw.in.

Коллегия в составе судей Б.Р. Гаваи (BR Gavai) и Викрама Ната (Vikram Nath) приняла постановление, разрешающее рассмотрение заявления, поданного NMDC по делу TN Godavarman Thirumalpad, в котором суд рассматривает экологические проблемы с 1996 года.

Коллегия продиктовала решение следующим образом: «Изучение заявления показывает, что заявитель уже получил разрешение на вырубку леса. Предложение о выдаче разрешения на эксплуатацию дикой природы было рассмотрено, а предложение о возобновлении разрешения также было рассмотрено положительно. Разрешение на охрану окружающей среды в рамках ОВОС уже получено. После постановления этого суда, произошло увеличение популяции тигров, которые пришли к нулю.Поэтому мы склонны разрешить выполнение всех условий со стороны властей, а также постановления этого суда от 13.8. .2008 должны строго соблюдаться».

Старший адвокат Чандер Удай Сингх, выступая от NMDC, заявил, что Панна, которая потеряла всех своих тигров в 2005 году, восстановила популяцию тигров. Он также заявил, что, если PSU не будет разрешено возобновить добычу алмазов, злоумышленники будут разграблять шахты.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





