Жители Замбии подали в суд на Anglo American из-за отравления свинцом

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Южноафриканский суд недавно постановил, что эксперты ООН могут вмешиваться в коллективный иск против компании Anglo American по поводу отравления свинцом в Замбии.

Voice of America (VOA) сообщает, что южноафриканские и британские юристы подали иск от имени около 140 тыс. замбийских детей и женщин, чье здоровье, как утверждается, пострадало от свинцовой мины колониальной эпохи.

Anglo American отрицает правонарушения на шахте Кабве (Kabwe), которые произошли с 1920-х по 1970-е годы.

Компания отрицает ответственность за отравление свинцом, поскольку диверсифицированная корпорация была только акционером до 1974 года.

Шахта, по словам Anglo American, эксплуатировалась компанией Zambia Broken Hill Development, которая отвечала за здоровье своих сотрудников.

Представитель компании Сибусисо Тшабала (Sibusiso Tshabala) заявил, что судебный процесс был оппортунистическим и подразумевал коммерческий мотив, направленный на то, чтобы получить компенсации от Anglo-Americans.

Иск был подан в ЮАР, потому что Anglo American имеет там офисы, а закон Замбии не допускает групповых исков.

В иске утверждается, что жертвы взяли на себя ответственность за отравление, вызванное загрязнением шахты горнодобывающими компаниями в 1920–1970-х годах, и добиваются возмещения ущерба.

Правительство Замбии и различные организации эксплуатировали шахту с 1974 года до ее закрытия в 1994 году.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished, из Зимбабве





