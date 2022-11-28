Karo продлила облигации VFEX на 50 млн долларов после высокого спроса

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Karo Mining, дочерняя компания Tharisa, расширила предложение облигаций с фиксированной процентной ставкой, чтобы привлечь 50 млн долларов путем листинга на Фондовой бирже Виктория Фолс (Victoria Falls Stock Exchange, VFEX).

В компании Tharisa заявили, что Karo проявляет большой интерес к связям с некоторыми принципами в окончательных внутренних процессах утверждения для участия.

Компания заявила, что окно предложения для покупки облигаций было расширено, чтобы удовлетворить потенциальных инвесторов и обеспечить выполнение административных процедур.

Доходы от выпуска облигаций будут использованы для частичного финансирования проекта Karo Platinum — недорогого карьерного актива металлов платиновой группы (Platinum Group Metals, PGM), расположенного на Великой дамбе в Зимбабве.

Tharisa владеет 70% акций Karo, которая, в свою очередь, косвенно владеет 85% проекта, а правительство Зимбабве владеет оставшимися 15%.

Планируется, что добыча по проекту начнется в июле 2024 года с добычей первой руды.

Ранее Tharisa сообщала, что назначен местный подрядчик по земляным работам, который, как ожидается, начнет работы на месте в этом месяце, что послужит началом этапа строительства Karo.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished, из Зимбабве





