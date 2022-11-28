Эксклюзив
Али Пасторини: драгоценные камни – все еще хорошая инвестиция
Своей оценкой инвестирования в драгоценные камни и ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие...
Сегодня
Продажи ювелирных украшений с выращенными в лаборатории бриллиантами в этом году впервые превысят отметку в 10%, считает Зимниски
Спрос и предложение на искусственные бриллианты в последние годы росли, к большому неудовольствию отрасли природных алмазов и бриллиантов. Некоторые компании средней части отрасли природных алмазов и бриллиантов в настоящее время также вовлечены в бизнес...
28 ноября 2022
Добыча алмазов и их синтез: что эффективнее?
Владислав Жданов - Профессор НИУ ВШЭ и бывший вице-президент АК «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика), Дипломатической академии МИД, в City University London, Oxford...
21 ноября 2022
Успехи TAGS, достигнутые за последние 5 лет, побудили многие крупные тендерные компании проводить регулярные и масштабные тендеры в Дубае
Майк Аггетт (Mike Aggett) является квалифицированным частным консультантом с подтвержденным опытом работы в горнодобывающей и металлургической промышленности. бладая знаниями в области предметов роскоши, бизнес-планирования, продаж, геммологии...
14 ноября 2022
Всё начинается с камней: именно они дают импульс, диктуют образ и воплощение
Максим Селихов - основатель бренда SelikhoV Diamonds, основанного им в 2006 году и производящего уникальные ювелирные изделия ручной работы с редкими драгоценными камнями высоких характеристик. Он также известен как коллекционер уникальных и крупных...
07 ноября 2022
Karo продлила облигации VFEX на 50 млн долларов после высокого спроса
В компании Tharisa заявили, что Karo проявляет большой интерес к связям с некоторыми принципами в окончательных внутренних процессах утверждения для участия.
Компания заявила, что окно предложения для покупки облигаций было расширено, чтобы удовлетворить потенциальных инвесторов и обеспечить выполнение административных процедур.
Доходы от выпуска облигаций будут использованы для частичного финансирования проекта Karo Platinum — недорогого карьерного актива металлов платиновой группы (Platinum Group Metals, PGM), расположенного на Великой дамбе в Зимбабве.
Tharisa владеет 70% акций Karo, которая, в свою очередь, косвенно владеет 85% проекта, а правительство Зимбабве владеет оставшимися 15%.
Планируется, что добыча по проекту начнется в июле 2024 года с добычей первой руды.
Ранее Tharisa сообщала, что назначен местный подрядчик по земляным работам, который, как ожидается, начнет работы на месте в этом месяце, что послужит началом этапа строительства Karo.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished, из Зимбабве