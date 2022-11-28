РБК: Сергей Иванов уйдет с поста главы АЛРОСА

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Сергей Иванов, возглавляющий крупнейшую в мире алмазодобывающую компанию АЛРОСА с марта 2017 года, решил уйти в отставку до истечения срока трудового контракта. Об этом РБК, как сообщает информационное агентство, рассказал источник в окружении топ-менеджера и подтвердил собеседник в правительстве Якутии.

«Первым о готовящейся отставке сообщил Telegram-канал Brief. По его данным, новым местом работы Иванова может стать инвестиционная группа Volga Group Геннадия Тимченко (крупный совладелец НОВАТЭКа и «Сибура»). Источник в окружении топ-менеджера сказал РБК, что он может перейти в одну из структур, связанных с Volga Group, в качестве партнера в одном из проектов. Представители АЛРОСА и Volga Group отказались от комментариев», - говорится в сообщении РБК.

АЛРОСА добывает четверть всех алмазов в мире. В 2021 году ее выручка выросла на 50%, до 332 млрд руб., благодаря росту объемов продаж алмазов на 42% и росту индекса цен на 13%. Чистая прибыль компании увеличилась в 2,8 раза, составив 91,3 млрд руб. Росимуществу принадлежит 33% акций АЛРОСА, Якутии — 25% плюс одна акция, еще 8% — у якутских улусов. Оставшиеся 34% торгуются на бирже.



Владимир Малахов, Rough&Polished





