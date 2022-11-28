Эксклюзив
Продажи ювелирных украшений с выращенными в лаборатории бриллиантами в этом году впервые превысят отметку в 10%, считает Зимниски
Спрос и предложение на искусственные бриллианты в последние годы росли, к большому неудовольствию отрасли природных алмазов и бриллиантов. Некоторые компании средней части отрасли природных алмазов и бриллиантов в настоящее время также вовлечены в бизнес...
28 ноября 2022
Добыча алмазов и их синтез: что эффективнее?
Владислав Жданов - Профессор НИУ ВШЭ и бывший вице-президент АК «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика), Дипломатической академии МИД, в City University London, Oxford...
21 ноября 2022
Успехи TAGS, достигнутые за последние 5 лет, побудили многие крупные тендерные компании проводить регулярные и масштабные тендеры в Дубае
Майк Аггетт (Mike Aggett) является квалифицированным частным консультантом с подтвержденным опытом работы в горнодобывающей и металлургической промышленности. бладая знаниями в области предметов роскоши, бизнес-планирования, продаж, геммологии...
14 ноября 2022
Всё начинается с камней: именно они дают импульс, диктуют образ и воплощение
Максим Селихов - основатель бренда SelikhoV Diamonds, основанного им в 2006 году и производящего уникальные ювелирные изделия ручной работы с редкими драгоценными камнями высоких характеристик. Он также известен как коллекционер уникальных и крупных...
07 ноября 2022
«Наши технологии - установки и технологии выращивания алмазов по методу CVD - меняют правила игры», - утверждает Арно Фламбо, генеральный директор 2DOT4 Diamonds LLC
Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) является председателем правления и генеральным директором полностью интегрированной дубайской компании 2DOT4 Diamonds LLC, занимающейся выращенными в лаборатории алмазами и бриллиантами. Компания поставляет алмазы...
31 октября 2022
РБК: Сергей Иванов уйдет с поста главы АЛРОСА
«Первым о готовящейся отставке сообщил Telegram-канал Brief. По его данным, новым местом работы Иванова может стать инвестиционная группа Volga Group Геннадия Тимченко (крупный совладелец НОВАТЭКа и «Сибура»). Источник в окружении топ-менеджера сказал РБК, что он может перейти в одну из структур, связанных с Volga Group, в качестве партнера в одном из проектов. Представители АЛРОСА и Volga Group отказались от комментариев», - говорится в сообщении РБК.
АЛРОСА добывает четверть всех алмазов в мире. В 2021 году ее выручка выросла на 50%, до 332 млрд руб., благодаря росту объемов продаж алмазов на 42% и росту индекса цен на 13%. Чистая прибыль компании увеличилась в 2,8 раза, составив 91,3 млрд руб. Росимуществу принадлежит 33% акций АЛРОСА, Якутии — 25% плюс одна акция, еще 8% — у якутских улусов. Оставшиеся 34% торгуются на бирже.
Владимир Малахов, Rough&Polished