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31 октября 2022
АЛРОСА представила аналитикам видение рынка инвестиционных бриллиантов РФ
Общемировой тренд на расширение инвестиционных портфелей за счет новых инструментов защиты капиталов от инфляции в условиях глобальной турбулентности в 2022 году в России существенно ускорился из-за снижения ставок по депозитам и дефицита инвестиционных активов, привязанных к иностранной валюте. Отмена НДС для физических лиц, приобретающих бриллианты в банках РФ, сделала вложения в бриллианты для россиян еще более привлекательными.
Цены на бриллианты в рамках программы ALROSA Diamond Exclusive номинированы в долларах, при этом фактические расчеты в России осуществляются в рублях. Аналитики отметили, что благодаря привязке к динамике индексов цен международного рынка и механизмам обратной реализации продукт является интересной альтернативой валютным вкладам для клиентов банков-партнеров программы.
«Мы предложили банкам два специализированных продукта для клиентов, в первую очередь, клиентов их private banking офисов. Помимо уже знакомых им редких индивидуальных бриллиантов, разработан новый продукт, аналогов которому на рынке не было – «бриллиантовые корзины» с опцией обратного выкупа. Уже на этом коротком горизонте с 1 октября мы видим уверенный спрос со стороны инвесторов на оба актива. Продажи в рамках программы ALROSA Diamond Exclusive за 10 месяцев в четыре раза превысили показатель за аналогичный период прошлого года, почти половина этой суммы – это продажи за полтора месяца, прошедшие с момента вступления в силу закона об отмене НДС. При этом потенциал дальнейшего роста существенно выше, учитывая, что рынок находится на стадии зарождения», - прокомментировал директор по стратегии АЛРОСА Дмитрий Амелькин.
«Россия – крупнейшая алмазодобывающая держава в мире, мировой лидер по объему запасов, на территории которой расположены также крупнейшие в Европе мощности по огранке алмазов в бриллианты. Это открывает отличные возможности по созданию в стране нового эффективного финансового актива для частных инвесторов, о специфике которого мы сейчас активно рассказываем рынку», - сказал начальник управления по корпоративным финансам АЛРОСА Сергей Тахиев.
С 1 октября 2022 года АЛРОСА предлагает для частных клиентов банков-партнеров два бриллиантовых инвестиционных продукта. Первый – это единичные редкие экземпляры с наибольшим инвестиционным потенциалом, такие как бесцветные бриллианты массой более 2 карат и бриллианты эксклюзивных цветов. Их инвестиционный потенциал определяется главным образом их редкостью и ограниченностью соответствующих алмазов в природе. Второй продукт – «Бриллиантовые корзины», то есть наборы из бриллиантов массой от 0,3 карата до 2 карат с единой ценой за карат.
Ключевая особенность и достоинство обоих продуктов – действующий механизм обратной реализации. Индивидуальные бриллианты (single stones) можно выставить на продажу на электронную торговую площадку компании. Для «Бриллиантовых корзин» предусмотрен обратный выкуп самой АЛРОСА при условии ответственного хранения в компании. Порог входа для «Бриллиантовых корзин» - $25 тыс. в рублевом эквиваленте, для эксклюзивных бриллиантов – $50 тыс.
Инвестиционные бриллианты можно приобрести в офисах банков-партнеров программы ALROSA Diamond Exclusive - крупнейших кредитных организаций страны, пишет alrosa.ru.
Алекс Шишло для Rough&Polished