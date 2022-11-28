«Норникель» представляет новый обзор рынка металлов

ПАО «ГМК «Норильский никель», крупнейший в мире производитель палладия и рафинированного никеля, а также один из крупнейших производителей платины и меди, представляет десятый обзор рынков никеля и металлов платиновой группы, подготовленный аналитиками «Норникеля» на основе фундаментального анализа мировых экономических и отраслевых данных.

Никель

В течение всего 2022 г. рынок никеля оставался в центре внимания промышленных компаний и инвесторов. Это связано не только со значительной волатильностью цены никеля в марте, которая привела к приостановке торгов на Лондонской бирже металлов и беспрецедентному решению аннулировать часть сделок, но и со структурной трансформацией никелевой промышленности в течение последних нескольких лет.

Рынок никеля делится на низкосортный и высокосортный сегменты, которые стали взаимосвязаны после появления технологии конвертации чернового ферроникеля в никелевый файнштейн в начале 2021 г. и массового ввода мощностей по производству никеля с использованием технологии кислотного выщелачивания под высоким давлением. Исторически профициты рынка были связаны с никелем Class 1, который мог быть поставлен на склады Лондонской биржи металлов, но в 2022–2023 гг. профицит впервые придется на низкосортный никель, в частности на черновой ферроникель и ферроникель, тогда как рынок высокосортного никеля останется сбалансированным.

По сравнению с предыдущим прогнозом «Норникель» увеличил прогноз общего профицита рынка никеля до 109 тысяч т в 2022 г. (полностью приходящийся на низкосортный никель) из-за меньшей, чем ожидалось, выплавки нержавеющей стали в мире, что привело к росту дисконтов к котировкам Лондонской биржи металлов на низкосортный никель и накоплению значительных запасов чернового ферроникеля и ферроникеля. В 2023 г., согласно оценкам «Норникеля», профицит рынка никеля составит порядка 110 тысяч т в связи с избытком предложения со стороны производителей низкосортного никеля.

Металлы платиновой группы (МПГ)

Если в начале 2022 г. мир погрузился в серьезную геополитическую неопределенность, вызвавшую сбои в цепочке поставок металлов платиновой группы, то вторая половина года ознаменовалась дополнительными вызовами в виде энергичного ужесточения денежно-кредитной политики регуляторами крупнейших экономик мира, значительного сокращения производства южноафриканскими горнодобывающими компаниями и замедления роста объемов вторичной переработки на фоне снижения темпов переработки старых автомобилей и логистических перебоев в переработке отработанных автомобильных катализаторов.

Эти факторы в сочетании с дефицитом полупроводников и коронавирусными ограничениями в Китае могут по-прежнему влиять на положение дел в отрасли в 2023 г. Произвольное решение Лондонского рынка платины и палладия (LPPM) исключить из списка Good Delivery российские аффинажные предприятия, которые «Норникель» использует для переработки своего сырья в аффинированный палладий, привело к существенному дефициту палладия в порошке и слитках со статусом Good Delivery. Это приведет к серьезным перебоям в поставках в 2023 г., как только спрос на рынке, особенно в автомобилестроении, восстановится. Если добавить к этому серьезные риски, связанные с перебоями производства в Южной Африке, то имеются все предпосылки для высокой волатильности цен, что нанесет ущерб всем отраслям, потребляющим палладий.

Палладий

Несмотря на то что автомобильный сектор, основной потребитель палладия, восстанавливается быстрее, чем ожидали в «Норникеле», растущий рынок аккумуляторных электромобилей и умеренное, но сохраняющееся замещение палладия платиной сдерживают развитие рынка палладия. Более того, спрос со стороны электронной и медицинской промышленности в этом году, скорее всего, также сократится. Поэтому «Норникель» ожидает, что в 2022 г. мировой спрос на палладий снизится на 4% в годовом исчислении, до 9,5 млн унций.

Однако сокращение предложения компенсирует возможное падение спроса. «Норникель» ожидает, что мировое предложение сократится на 10%, что приведет к более глубокому дефициту на рынке в 2022 г. «Норникель» пересмотрел прогноз дефицита рынка палладия на 2022 г. с 0,1 млн унций в своей предыдущей оценке до 0,6 млн унций и ожидает, что в 2023 г. дефицит увеличится до 0,8 млн унций.

Платина

«Норникель» ожидает, что спрос на платину со стороны автомобильного сектора в этом году не покажет роста в связи с ослаблением спроса на дизельные автомобили в Европе. Кроме того, ожидается снижение спроса и в других отраслях промышленности, потребляющих платину. Наиболее значительное падение будет наблюдаться в стекольной промышленности из-за коррекции после прошлогоднего всплеска спроса в Китае, вызванного запуском новых стеклоплавильных мощностей. В среднесрочной перспективе спрос со стороны водородной энергетики, по прогнозам «Норникеля», останется незначительным, несмотря на существенный потенциал на более отдаленном горизонте.

«Норникель» ожидает, что в 2022 г. профицит платины сократится до баланса против его предыдущего прогноза в 0,9 млн унций профицита на фоне приостановок добычи в Южной Африке, вызванных как техническими трудностями, так и перебоями в электроснабжении, и сниженного вторичного производства из отработанных катализаторов. В 2023 г. «Норникель» ожидает, что рынок платины вернется к умеренному профициту в размере 0,3 млн унций из-за стабилизации производства в Южной Африке.

ПАО «ГМК «Норильский никель» — диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля, ведущим производителем платины и меди в мире. Компания также производит кобальт, родий, серебро, золото, иридий, рутений, селен, теллур, серу и другие продукты.

Производственные подразделения группы компаний «Норильский никель» расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии.

В России акции компании допущены к торгам на Московской и Санкт-Петербургской биржах.

Владимир Малахов, Rough&Polished