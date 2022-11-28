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31 октября 2022
Mountain Province Diamonds завершила первую фазу бурения на северо-западе карьера Херн
Кимберлит Хирн - один из четырех кимберлитов Гачо Куэй, занимающий четвертое место в мире по годовой добыче алмазов.
Кимберлит диаметром 25 метров был впервые визуально идентифицирован в скальном забое на северо-западе карьера Херн в конце 2021 года в ходе обычных горных работ. Впоследствии была запущена программа разведочного бурения, о первоначальных результатах которой сообщалось ранее в этом году.
Первая фаза бурения на северо-западе карьера Херн включает в себя 16 буровых скважин общей протяженностью 5040 метров. Десять из шестнадцати буровых скважин имеют значительные кимберлитовые пересечения, которые были использованы для моделирования этого большого расширения.
Завершение первой фазы бурения и последующее моделирование данных позволяют предположить, что может присутствовать значительный объем кимберлита.
«Последние результаты, полученные совместно с нашим операционным партнером De Beers, свидетельствуют о том, что северо-западное расширение Херна является значительным открытием, потенциально равным по объему рудному телу Херна, как оно было первоначально определено. Поскольку расширение находится только на открытых нижних уступах карьера и уходит на северо-запад, подземная операция по извлечению этой руды является логичным продолжением, и совместное предприятие на Гачо Куэй активно рассматривает подземные варианты экономичного извлечения этого материала», - прокомментировал Марк Уолл (Mark Wall), президент и главный исполнительный директор Mountain Province.
Алекс Шишло для Rough&Polished