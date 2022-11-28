Мужчина в США вернул владельцу кольцо с бриллиантом стоимостью $40 тыс.

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Тридцатисемилетний американец Джозеф Кук (Joseph Cook) нашел кольцо с бриллиантом, прочесывая с помощью металлоискателя пляж во Флориде.

В интервью агентству BNS Кук рассказал, что первоначально думал, что откопал не что иное, как изделие из никеля. После же того, как ювелир, к которому он обратился, сообщил, что кольцо стоит около $40 тыс., Кук без колебания поведал о находке на своей странице в сети TikTok.

Благодаря этому о потерянной драгоценности узнала ее владелица, которая сразу же связалась с Куком. Он и передал ей ценную находку.



Алекс Шишло для Rough&Polished





