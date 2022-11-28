Petra считает, что риск дальнейших прорывов на руднике Вильямсон низок

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Оценочная группа компании Petra Diamonds пришла к выводу, что существует низкий риск дальнейшего прорыва хвостохранилища (ХХ) или прорыва водохранилища Нью-Аламаси на руднике Вильямсон (Williamson) в Танзании.

Разрешение стены дамбы произошло 7 ноября.

Petra сообщила, что была построена новая 6-метровая стена, чтобы закрыть пробитую стену, и в качестве меры предосторожности она также построила ограждающие стены выше и ниже по течению от водохранилища Новый Аламаси.

Также ведутся работы по укреплению стены плотины Новый Аламаси.

Petra заявила, что также строится несколько отводных траншей, чтобы предотвратить скопление воды и позволить дождевой воде стекать в окружающие реки и ручьи.

В результате прорыва из хвостохранилища было выброшено 12,8 млн кубометров воды и хвостового материала.

«Общая площадь в 3,57 км2 покрыта этим материалом на арендованном участке рудника Вильямсон, а 1,52 км2 за пределами арендованного участка рудника, - заявили в компании. - Проведенные на сегодняшний день экологические работы подтверждают, что материал хвостов, вытекший из хвостохранилища, инертен».

Petra подтвердила, что в результате инцидента не было ни погибших, ни серьезно пострадавших.

Социально-экономическое исследование с участием приглашенного специалиста по социальным воздействиям также находится на продвинутой стадии для определения социально-экономических последствий.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





