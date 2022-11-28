Tharisa прогнозирует более высокий годовой доход

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Tharisa, производитель металлов платиновой группы (platinum group metals, PGM) и хрома в ЮАР, ожидает, что ее базовая прибыль на акцию (earnings per share, EPS) за финансовый год, закончившийся 30 сентября, составит от 0,53 до 0,54 доллара.

В компании заявили, что это - увеличение на 41–44% по сравнению с прибылью на акцию в размере 37,4 цента на акцию за финансовый год, закончившийся 30 сентября 2021 года, и после учета приобретения контрольного пакета акций Karo Mining.

Ожидается, что общая прибыль Tharisa на акцию (headline earnings per share, HEPS) за финансовый год на основе полного разводнения составит от 41 до 42 центов на акцию.

Это увеличение на 7-9% по сравнению с HEPS в размере 38,3 цента на акцию за финансовый год, закончившийся 30 сентября 2021 года.

Tharisa рассчитывает опубликовать результаты за год примерно 5 декабря.

Ее основным операционным активом является рудник Тариса (Tharisa), расположенный в юго-западной части комплекса Бушвельд в ЮАР.

Срок эксплуатации механизированного месторождения открытым способом составляет 20 лет, а подземные работы можно продлить как минимум еще на 40 лет.

Tharisa также владеет месторождением Каро (Karo), недорогим открытым карьером PGM, расположенным на Большой дамбе в Зимбабве.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





