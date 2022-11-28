Эксклюзив
Продажи ювелирных украшений с выращенными в лаборатории бриллиантами в этом году впервые превысят отметку в 10%, считает Зимниски
Спрос и предложение на искусственные бриллианты в последние годы росли, к большому неудовольствию отрасли природных алмазов и бриллиантов. Некоторые компании средней части отрасли природных алмазов и бриллиантов в настоящее время также вовлечены в бизнес...
28 ноября 2022
Добыча алмазов и их синтез: что эффективнее?
Владислав Жданов - Профессор НИУ ВШЭ и бывший вице-президент АК «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика), Дипломатической академии МИД, в City University London, Oxford...
21 ноября 2022
Успехи TAGS, достигнутые за последние 5 лет, побудили многие крупные тендерные компании проводить регулярные и масштабные тендеры в Дубае
Майк Аггетт (Mike Aggett) является квалифицированным частным консультантом с подтвержденным опытом работы в горнодобывающей и металлургической промышленности. бладая знаниями в области предметов роскоши, бизнес-планирования, продаж, геммологии...
14 ноября 2022
Всё начинается с камней: именно они дают импульс, диктуют образ и воплощение
Максим Селихов - основатель бренда SelikhoV Diamonds, основанного им в 2006 году и производящего уникальные ювелирные изделия ручной работы с редкими драгоценными камнями высоких характеристик. Он также известен как коллекционер уникальных и крупных...
07 ноября 2022
«Наши технологии - установки и технологии выращивания алмазов по методу CVD - меняют правила игры», - утверждает Арно Фламбо, генеральный директор 2DOT4 Diamonds LLC
Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) является председателем правления и генеральным директором полностью интегрированной дубайской компании 2DOT4 Diamonds LLC, занимающейся выращенными в лаборатории алмазами и бриллиантами. Компания поставляет алмазы...
31 октября 2022
Tharisa прогнозирует более высокий годовой доход
В компании заявили, что это - увеличение на 41–44% по сравнению с прибылью на акцию в размере 37,4 цента на акцию за финансовый год, закончившийся 30 сентября 2021 года, и после учета приобретения контрольного пакета акций Karo Mining.
Ожидается, что общая прибыль Tharisa на акцию (headline earnings per share, HEPS) за финансовый год на основе полного разводнения составит от 41 до 42 центов на акцию.
Это увеличение на 7-9% по сравнению с HEPS в размере 38,3 цента на акцию за финансовый год, закончившийся 30 сентября 2021 года.
Tharisa рассчитывает опубликовать результаты за год примерно 5 декабря.
Ее основным операционным активом является рудник Тариса (Tharisa), расположенный в юго-западной части комплекса Бушвельд в ЮАР.
Срок эксплуатации механизированного месторождения открытым способом составляет 20 лет, а подземные работы можно продлить как минимум еще на 40 лет.
Tharisa также владеет месторождением Каро (Karo), недорогим открытым карьером PGM, расположенным на Большой дамбе в Зимбабве.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished