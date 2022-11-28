Редкие желтые и розовые бриллианты Rio Tinto представлены в символическом кольце

Фото: Rio Tinto

Кольцо с желтыми и розовыми бриллиантами, демонстрирующее лучшие драгоценные камни из алмазных рудников Rio Tinto, было представлено в Сиднее. Это яркое украшение, названное Diavik Midnight SunTM, является мощным символом союза двух самых желанных драгоценностей в мире: желтых бриллиантов из алмазного рудника Diavik компании Rio Tinto, находящийся в субарктической Канаде, и розовых бриллиантов из легендарного рудника Аргайл (Argyle) в отдаленном регионе Восточный Кимберли в Западной Австралии, говорится в пресс-релизе Rio Tinto.Вдохновением для часов Diavik Midnight Sun послужило изысканное природное явление, которое происходит, когда солнце в полночь в Арктике демонстрирует красивые золотистые и розовые оттенки. Центральное место в алмазе «Diavik Midnight Sun» занимает 18,08-каратный ярко-желтый овальный бриллиант Diavik, один из лучших крупных желтых бриллиантов, обнаруженных на руднике Дьявик (Diavik) за последние 20 лет.Первоначально необработанный алмаз весом 36,75 карата, желтый бриллиант Diavik ярко контрастирует со сложной оправой из редких розовых бриллиантов Argyle общим весом 4,09 карата. Diavik Midnight Sun — результат сотрудничества между Rio Tinto, ювелирным домом класса люкс Musson, доверенным лицом Argyle Pink Diamonds Select AtelierTM и специалистом по редким драгоценным камням Glajz THG в рамках программы Rio Tinto Icon Partner.Ювелиры Musson и Glajz THG имеют долгую историю сотрудничества с бриллиантами Rio Tinto, разделяя ту же страсть к мастерству и родословной. Кольцо Diavik Midnight Sun стоимостью 1,85 млн австралийских долларов выставлено на продажу компанией Musson в рамках празднования 50-летия компании.Генеральный менеджер Rio Tinto по продажам и маркетингу алмазной компании Патрик Коппенс (Patrick Coppens) сказал: «Это сочетание редкого желтого бриллианта Diavik и розовых бриллиантов Argyle, самых редких алмазов в мире, является особым моментом в истории уникального положения Rio Tinto в мире индустри природных цветных бриллиантов. Musson — мастера своего дела, которые воплотили соблазнительный цвет и свет этих интригующих драгоценных камней в своем уникальном ювелирном дизайне».Вплоть до завершения добычи в 2020 году алмазный рудник Rio Tinto Argyle производил практически всю мировую добычу редких розовых бриллиантов. Поскольку новых источников поставок розовых бриллиантов в мире не осталось, Rio Tinto сохранила бренд Argyle Pink Diamonds для дальнейшего развития рынка.