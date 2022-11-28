Продажа Christie's Magnificient Jewels в Гонконге принесла 46 млн долларов

Фото: Christie’s

Продажа Christie’s Magnificent Jewels в Гонконге, где бриллианты были звездами, принесла в общей сложности около 46,22 млн долларов.В аукционе приняли участие представители 21 страны с трех континентов, в том числе украшения из коллекции гонконгской актрисы Розамунд Кван.Одна только коллекция Кван собрала около 11,07 млн долларов, из которых ожерелье с бриллиантом грушевидной огранки D весом 22,18 карата типа IIA класса чистоты VVS1 было продано примерно за 2,06 млн долларов.Главным лотом аукциона стало колье с круглым бриллиантом классической огранки весом 104,84 карата, которое было продано примерно за 6 миллионов долларов.