Alexkor ищет субподрядчиков на Западном побережье

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Южноафриканская государственная алмазодобывающая компания Alexkor ищет субподрядчиков, компании горнодобывающего профиля, вдоль западного побережья Южной Африки путем создания совместного предприятия (Pooling and Sharing Joint Venture, PSJV) с компанией Alexkor Richtersveld Mining Company (RMC).

Издание Mining Weekly сообщает, что компания попросила основных подходящих подрядчиков представить тендерные предложения для одного или нескольких прилегающих районов добычи, включая наземную добычу на речных аллювиальных участках и отвалах.

Alexkor выберет подходящих кандидатов на основе предложенных ими планов по охране труда и технике безопасности, планов восстановления, того, как они намерены обеспечить безопасность собственности, их предлагаемой предварительной структуры и формата коммерческих условий между ними и PSJV.

Alexkor также рассмотрит экономическую выгоду для местной общины Рихтерсвельд.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished







