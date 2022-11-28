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31 октября 2022
Прогноз производства и прибыли Lucara в 2023 году
В компании заявили, что прогноз доходов предполагает, что 52% добытых каратов будут поступать из более дорогих единиц M/PK(S) и EM/PK(S) в пределах Южной части месторождения, а оставшиеся 48% добытых каратов будут получены из центральной части шахты.
Lucara заявила, что будет продолжать использовать три различных канала продаж, чтобы максимизировать доход и генерировать стабильный денежный поток для поддержки операций компании и ее инвестиций в проект расширения подземных сооружений.
«Более дорогие камни размером более 10,8 карата будут продолжать поступать в производственный процесс HB, предоставляя компании доступ к ценам на алмазы и регулярный денежный поток от наиболее ценной части производства рудника Карове», — говорится в сообщении.
Ежеквартальные тендеры и регулярные продажи через Clara, в первую очередь камней размером менее 10,8 карата, продолжатся, как и в предыдущие годы.
Lucara ожидает, что объем продаж алмазов составит от 385 тыс. каратов до 415 тыс. каратов, а производство, по прогнозам, составит от 395 тыс. до 425 тыс. каратов в 2023 году.
Ожидается, что капитальные затраты на подземное расширение составят до 105 млн долларов и будут сосредоточены в основном на проходке стволов, а также на строительстве объемного воздухоохладителя, проведении торгов по контракту на подземную разработку и закупке подземного оборудования.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished