Эксклюзив
Продажи ювелирных украшений с выращенными в лаборатории бриллиантами в этом году впервые превысят отметку в 10%, считает Зимниски
Спрос и предложение на искусственные бриллианты в последние годы росли, к большому неудовольствию отрасли природных алмазов и бриллиантов. Некоторые компании средней части отрасли природных алмазов и бриллиантов в настоящее время также вовлечены в бизнес...
28 ноября 2022
Добыча алмазов и их синтез: что эффективнее?
Владислав Жданов - Профессор НИУ ВШЭ и бывший вице-президент АК «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика), Дипломатической академии МИД, в City University London, Oxford...
21 ноября 2022
Успехи TAGS, достигнутые за последние 5 лет, побудили многие крупные тендерные компании проводить регулярные и масштабные тендеры в Дубае
Майк Аггетт (Mike Aggett) является квалифицированным частным консультантом с подтвержденным опытом работы в горнодобывающей и металлургической промышленности. бладая знаниями в области предметов роскоши, бизнес-планирования, продаж, геммологии...
14 ноября 2022
Всё начинается с камней: именно они дают импульс, диктуют образ и воплощение
Максим Селихов - основатель бренда SelikhoV Diamonds, основанного им в 2006 году и производящего уникальные ювелирные изделия ручной работы с редкими драгоценными камнями высоких характеристик. Он также известен как коллекционер уникальных и крупных...
07 ноября 2022
«Наши технологии - установки и технологии выращивания алмазов по методу CVD - меняют правила игры», - утверждает Арно Фламбо, генеральный директор 2DOT4 Diamonds LLC
Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) является председателем правления и генеральным директором полностью интегрированной дубайской компании 2DOT4 Diamonds LLC, занимающейся выращенными в лаборатории алмазами и бриллиантами. Компания поставляет алмазы...
31 октября 2022
NGTC и Chow Tai Fook совместно выпускают цифровые сертификаты для ювелирных изделий с бриллиантами в Китае
Загрузив приложение NGTC или используя апплет WeChat, пользователям нужно всего лишь отсканировать код сертификата NGTC, чтобы немедленно получить цифровой сертификат NGTC. Цифровой сертификат NGTC основан на модели цифровых услуг «одно украшение (или драгоценный камень/бриллиант), один сертификат, один код и одна цепочка» с использованием одного кода (код сертификата NGTC) и одной цепочки (блокчейн) и технологии электронной подписи, представленная в чисто цифровом виде.
Это первая попытка реализовать настоящий безбумажный сертификат, предоставляющий более научные, честные, точные и эффективные сторонние услуги по тестированию и освежающий потребительский опыт.
Запущенный цифровой сертификат NGTC является инновационной мерой для обслуживания новых форматов и моделей потребления ювелирных изделий и постоянного содействия упорядоченному и стандартизированному развитию ювелирной отрасли. Это «код здоровья» для ювелирных изделий и «цепочка сбора энергии» для промышленной модернизации.
Столкнувшись с новыми вызовами и новыми возможностями, связанными с технологической революцией и промышленной трансформацией, NGTC придерживается инновационного подхода, опирающегося на возможности цифрового интеллекта, и работает вместе с ювелирными компаниями/предприятиями для создания безопасной, надежной и честной рыночной среды. Помимо совместного содействия модернизации потребления ювелирных изделий и роста предприятий, благодаря этим усилиям NGTC сократит затраты и повысит эффективность, а также будет стремиться предоставлять потребителям более качественные услуги.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished