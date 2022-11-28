NGTC и Chow Tai Fook совместно выпускают цифровые сертификаты для ювелирных изделий с бриллиантами в Китае

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Национальный центр исследования драгоценных камней (National Gemstone Testing Center, NGTC) выпустил первые цифровые сертификаты для своего стратегического партнера компании Chow Tai Fook, говорится в пресс-релизе NGTC.

Загрузив приложение NGTC или используя апплет WeChat, пользователям нужно всего лишь отсканировать код сертификата NGTC, чтобы немедленно получить цифровой сертификат NGTC. Цифровой сертификат NGTC основан на модели цифровых услуг «одно украшение (или драгоценный камень/бриллиант), один сертификат, один код и одна цепочка» с использованием одного кода (код сертификата NGTC) и одной цепочки (блокчейн) и технологии электронной подписи, представленная в чисто цифровом виде.

Это первая попытка реализовать настоящий безбумажный сертификат, предоставляющий более научные, честные, точные и эффективные сторонние услуги по тестированию и освежающий потребительский опыт.

Запущенный цифровой сертификат NGTC является инновационной мерой для обслуживания новых форматов и моделей потребления ювелирных изделий и постоянного содействия упорядоченному и стандартизированному развитию ювелирной отрасли. Это «код здоровья» для ювелирных изделий и «цепочка сбора энергии» для промышленной модернизации.

Столкнувшись с новыми вызовами и новыми возможностями, связанными с технологической революцией и промышленной трансформацией, NGTC придерживается инновационного подхода, опирающегося на возможности цифрового интеллекта, и работает вместе с ювелирными компаниями/предприятиями для создания безопасной, надежной и честной рыночной среды. Помимо совместного содействия модернизации потребления ювелирных изделий и роста предприятий, благодаря этим усилиям NGTC сократит затраты и повысит эффективность, а также будет стремиться предоставлять потребителям более качественные услуги.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





