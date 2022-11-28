Эксклюзив
Продажи ювелирных украшений с выращенными в лаборатории бриллиантами в этом году впервые превысят отметку в 10%, считает Зимниски
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28 ноября 2022
Добыча алмазов и их синтез: что эффективнее?
Владислав Жданов - Профессор НИУ ВШЭ и бывший вице-президент АК «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика), Дипломатической академии МИД, в City University London, Oxford...
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Майк Аггетт (Mike Aggett) является квалифицированным частным консультантом с подтвержденным опытом работы в горнодобывающей и металлургической промышленности. бладая знаниями в области предметов роскоши, бизнес-планирования, продаж, геммологии...
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Всё начинается с камней: именно они дают импульс, диктуют образ и воплощение
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«Наши технологии - установки и технологии выращивания алмазов по методу CVD - меняют правила игры», - утверждает Арно Фламбо, генеральный директор 2DOT4 Diamonds LLC
Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) является председателем правления и генеральным директором полностью интегрированной дубайской компании 2DOT4 Diamonds LLC, занимающейся выращенными в лаборатории алмазами и бриллиантами. Компания поставляет алмазы...
31 октября 2022
Онлайн-аукцион ювелирных изделий Christie's открыт для ставок
Наряду с бесцветными бриллиантами и цветными драгоценными камнями, на торги выставлен тщательно подобранный набор изысканных ювелирных изделий, от антикварных до современных.
Также выделяются ювелирные изделия с автографами известных производителей, включая Belperron, Boucheron, Buccellati, Bulgari, Cartier, David Webb, Harry Winston, Hermès, Oscar Heyman & Brothers, Raymond Yard, Taffin, Tiffany & Co., Van Cleef & Arpels и Verdura.
Более половины продаж предлагается без резервирования в период Недели роскоши Christie's 2-5 декабря в галереях Рокфеллер-центра.
Ключевым лотом аукциона является неоправленный бриллиант цвета D весом 50,06 карата (эстимейт: $2,000,000 - 4,000,000). Среди других ярких украшений - кольцо Cartier с цветным сапфиром, несколькими драгоценными камнями и бриллиантом «Пантера» (эстимейт: $40 000 - $60 000 долларов), серьги от Cartier с бриллиантом "Тадж–Махал" (эстимейт: $20 000 - $30 000 долларов) и браслет от Bulgari с бриллиантом "Серпенти" (эстимейт: $40 000 - $60 000).
Алекс Шишло для Rough&Polished