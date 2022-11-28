Онлайн-аукцион ювелирных изделий Christie's открыт для ставок

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Аукционный дом Christie's объявил об открытии для ставок с 28 ноября по 8 декабря онлайн-аукциона ювелирных изделий.

Наряду с бесцветными бриллиантами и цветными драгоценными камнями, на торги выставлен тщательно подобранный набор изысканных ювелирных изделий, от антикварных до современных.

Также выделяются ювелирные изделия с автографами известных производителей, включая Belperron, Boucheron, Buccellati, Bulgari, Cartier, David Webb, Harry Winston, Hermès, Oscar Heyman & Brothers, Raymond Yard, Taffin, Tiffany & Co., Van Cleef & Arpels и Verdura.

Более половины продаж предлагается без резервирования в период Недели роскоши Christie's 2-5 декабря в галереях Рокфеллер-центра.

Ключевым лотом аукциона является неоправленный бриллиант цвета D весом 50,06 карата (эстимейт: $2,000,000 - 4,000,000). Среди других ярких украшений - кольцо Cartier с цветным сапфиром, несколькими драгоценными камнями и бриллиантом «Пантера» (эстимейт: $40 000 - $60 000 долларов), серьги от Cartier с бриллиантом "Тадж–Махал" (эстимейт: $20 000 - $30 000 долларов) и браслет от Bulgari с бриллиантом "Серпенти" (эстимейт: $40 000 - $60 000).



Алекс Шишло для Rough&Polished





