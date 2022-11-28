На Zimplats подали в суд за отказ от обязательств по выделению 10% акций местным общинам

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Zimplats, зимбабвийский филиал компании Impala platinum, получил иск от расположенного в Чегуту Траста общинного владения акциями (Community Share Ownership Trust, CSOT) за отказ от взятого в 2011 году обязательства передать 10% акций общинам, с которыми он работает.

Сайт New Zimbabwe.com сообщает, что в прошлую пятницу компании Zimplats были вручены документы, и на этой неделе Высокий суд объявит дату заседания для рассмотрения дела.

«В иске содержится требование вынести постановление о том, что компания Zimplats имеет право провести подписку на обыкновенные акции Zimplats, составляющие 10% от выпущенного уставного капитала, и обязана выделить их Трасту по владению акциями общин Zimplats Mhondoro Ngezi Chegutu Zvimba», - говорится в заявлении.

Зимбабве создала Траст общинного владения акциями в 2011 году.

На протяжении многих лет Zimplats занималась вопросами корпоративной социальной ответственности, но члены Zimplats Mhondoro Ngezi Chegutu Zvimba CSOT считают, что этого недостаточно.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



