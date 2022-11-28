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Владислав Жданов - Профессор НИУ ВШЭ и бывший вице-президент АК «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика), Дипломатической академии МИД, в City University London, Oxford...
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31 октября 2022
На Zimplats подали в суд за отказ от обязательств по выделению 10% акций местным общинам
Сайт New Zimbabwe.com сообщает, что в прошлую пятницу компании Zimplats были вручены документы, и на этой неделе Высокий суд объявит дату заседания для рассмотрения дела.
«В иске содержится требование вынести постановление о том, что компания Zimplats имеет право провести подписку на обыкновенные акции Zimplats, составляющие 10% от выпущенного уставного капитала, и обязана выделить их Трасту по владению акциями общин Zimplats Mhondoro Ngezi Chegutu Zvimba», - говорится в заявлении.
Зимбабве создала Траст общинного владения акциями в 2011 году.
На протяжении многих лет Zimplats занималась вопросами корпоративной социальной ответственности, но члены Zimplats Mhondoro Ngezi Chegutu Zvimba CSOT считают, что этого недостаточно.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished