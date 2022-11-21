Гана приказала горнодобывающим компаниям продавать 20% аффинированного золота центральному банку

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По сообщениям СМИ, правительство Ганы выпустило приказ, согласно которому крупные горнодобывающие компании, работающие в стране, должны продавать 20% своего аффинированного золота Банку Ганы с 1 января 2023 года.

«Банк Ганы и Precious Minerals Marketing Company (PMMC) будут координировать свои действия с крупными горнодобывающими компаниями, чтобы обеспечить соблюдение этого приказа», — цитирует Reuters вице-президента Махамуду Бавумиа (Mahamudu Bawumia).

Директива была принята после того, как руководство страны заявило, что планирует использовать золото для покупки нефтепродуктов, поскольку ее валютные резервы продолжают сокращаться.

Седи Ганы обесценился по отношению к доллару США, в результате чего ее внешний долг увеличился на 6 млрд долларов в этом году.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





