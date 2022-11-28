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Владислав Жданов - Профессор НИУ ВШЭ и бывший вице-президент АК «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика), Дипломатической академии МИД, в City University London, Oxford...
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31 октября 2022
Индийские алмазы с рудников Панны потеряли «блеск» на аукционе
Теперь владельцы таких алмазов с нетерпением ждут следующего аукциона, чтобы их камни могли принести хорошие деньги через аукцион. Один такой человек нашел алмаз в 3,64 карата на руднике Панна, но его драгоценный камень не привлек внимания ни одного покупателя. Он сообщил, что следующий аукцион предполагается провести через три месяца. Другой охотник за алмазами нашел камень весом 3,21 карата, который не привлек внимания покупателей и ждет следующего аукциона.
Между тем стало известно, что люди, чьи алмазы были успешно проданы на октябрьском аукционе, еще не получили аукционные деньги.
По словам сотрудника офиса алмазных рудников Панны, на октябрьских торгах бизнесменам было продано 34 алмаза. До сих пор деньги, которые должны быть переданы владельцам алмазов, не были выплачены, так как документы были отправлены коллектору, после чего начнется процесс оплаты.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished