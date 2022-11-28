Индийские алмазы с рудников Панны потеряли «блеск» на аукционе

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В сезон дождей местные жители в больших количествах находили алмазы на рудниках Панны в Индии. Но в октябре на торгах в коллекторате Панны большое количество алмазов, найденных на рудниках Панны, не могли уйти с молотка, так как покупатели не проявили к ним интереса, говорится в сообщении журнале Free Press.

Теперь владельцы таких алмазов с нетерпением ждут следующего аукциона, чтобы их камни могли принести хорошие деньги через аукцион. Один такой человек нашел алмаз в 3,64 карата на руднике Панна, но его драгоценный камень не привлек внимания ни одного покупателя. Он сообщил, что следующий аукцион предполагается провести через три месяца. Другой охотник за алмазами нашел камень весом 3,21 карата, который не привлек внимания покупателей и ждет следующего аукциона.

Между тем стало известно, что люди, чьи алмазы были успешно проданы на октябрьском аукционе, еще не получили аукционные деньги.

По словам сотрудника офиса алмазных рудников Панны, на октябрьских торгах бизнесменам было продано 34 алмаза. До сих пор деньги, которые должны быть переданы владельцам алмазов, не были выплачены, так как документы были отправлены коллектору, после чего начнется процесс оплаты.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





