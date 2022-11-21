Доклад ООН призывает запретить торговлю ртутью и ее использование в добыче золота

Сегодня Новости

Маркос Орельяна (Marcos Orellana), специальный докладчик ООН по токсичным веществам и правам человека, призвал к прекращению добычи, экспорта и торговли ртутью, а также к запрету на использование ртути в мелкомасштабной добыче золота в презентации перед Советом по правам человека ООН, прошедшей 20 сентября.

Кустарная добыча золота стимулирует глобальный спрос на ртуть: 2058 метрических тонн токсичного металла ежегодно загрязняют воду, землю и воздух, согласно недавнему отчету «Ртуть, малая добыча золота и права человека».

Согласно отчету, в 2017 году от 10 до 15 млн человек непосредственно занимались мелкомасштабной добычей золота, в том числе около 1 млн детей и 4,5 млн женщин. Ежегодно таким образом производится до 20% мирового предложения золота, что эквивалентно примерно 500 тоннам, с рыночной стоимостью почти 29 млрд долларов в год.

Орельяна, преподающий международное экологическое право в Университете Джорджа Вашингтона в США, обнаружил, что спрос на ртуть, используемую в мелкомасштабной добыче золота, обусловлен тремя ключевыми регионами: Южной Америкой (39%), Восточной и Юго-Восточной Азией (37%) и странами Африки к югу от Сахары (21%). Большая часть мелкомасштабной добычи золота в Южной Америке сосредоточена в бассейне Амазонки. В Бразилии это приняло «большие масштабы».

По данным MapBiomas, исследовательского коллектива, который отслеживает изменения в землепользовании с помощью спутниковых снимков, мелкомасштабная добыча золота в 2018 году обогнала по масштабам промышленную добычу, охватив 107 800 гектаров (266 тыс. акров) в 2020 году, 94% из которых приходится на Амазонию.

По оценкам Межправительственного форума по горнодобывающей промышленности, минералам, металлам и устойчивому развитию (Inter-governmental Forum, IGF), в Бразилии насчитывается более 450 тыс. горняков-кустарей или garimpeiros. Только на территории коренных народов яномами незаконно действуют более 20 тыс. человек.

Мелкомасштабная добыча золота не только уничтожает обширные площади лесов, оставляя после себя пустоши, похожие на лунные кратеры. Самым разрушительным аспектом как для шахтеров, так и для людей во всем мире является использование ртути для извлечения золота из руды.

Также известная как "живое серебро", ртуть находится в жидком состоянии при комнатной температуре. При нагревании она испаряется в атмосферу или смывается в реки, озера и океаны, отравляя рыбу и, таким образом, попадая в пищевую цепь.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





