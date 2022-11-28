Как россияне относятся к бриллиантам

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Каждый десятый россиянин рассматривает покупку украшения с бриллиантами и алмазами как инвестицию, свидетельствуют данные совместного исследования ювелирного бренда Sokolov и аналитического агентства А2:Research.

«Каждый десятый опрошенный рассматривает покупку ювелирных украшений с бриллиантами и алмазами как способ инвестиций, так как камни практически не теряют в цене», - говорится в обзоре.

В нем отмечается, что для 68% россиян украшения с драгоценными камнями – это признак статусности, для 16% такие украшения выглядят дорого и красиво, еще для 5% – способ привлечения внимания к себе.

Более половины россиян хотят видеть бриллианты в украшении, если покупают его для себя. Дарить друзьям или родственникам украшения с драгоценными камнями готовы 32% опрошенных. При этом респонденты отдают предпочтение кольцам, серьгам и подвескам с драгоценным камнями.

Вместе с тем 38% опрошенных заявляют, что в их окружении не принято носить дорогие украшения. По мнению половины россиян, украшения с драгоценными камнями носят только взрослые люди.

При этом большинство россиян предпочитают фианиты, поскольку по внешнему виду они не отличаются от драгоценных камней, а стоят недорого.

На ювелирные украшения с драгоценными камнями россияне тратят в среднем 16 118 рублей.

Самые высокие средние чеки на драгоценности с бриллиантами зафиксированы в Казани, Челябинске, Москве, Екатеринбурге и Тюмени – до 20 тыс. рублей.



Алекс Шишло для Rough&Polished





