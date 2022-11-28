Эксклюзив
Продажи ювелирных украшений с выращенными в лаборатории бриллиантами в этом году впервые превысят отметку в 10%, считает Зимниски
Спрос и предложение на искусственные бриллианты в последние годы росли, к большому неудовольствию отрасли природных алмазов и бриллиантов. Некоторые компании средней части отрасли природных алмазов и бриллиантов в настоящее время также вовлечены в бизнес...
28 ноября 2022
Добыча алмазов и их синтез: что эффективнее?
Владислав Жданов - Профессор НИУ ВШЭ и бывший вице-президент АК «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика), Дипломатической академии МИД, в City University London, Oxford...
21 ноября 2022
Успехи TAGS, достигнутые за последние 5 лет, побудили многие крупные тендерные компании проводить регулярные и масштабные тендеры в Дубае
Майк Аггетт (Mike Aggett) является квалифицированным частным консультантом с подтвержденным опытом работы в горнодобывающей и металлургической промышленности. бладая знаниями в области предметов роскоши, бизнес-планирования, продаж, геммологии...
14 ноября 2022
Всё начинается с камней: именно они дают импульс, диктуют образ и воплощение
Максим Селихов - основатель бренда SelikhoV Diamonds, основанного им в 2006 году и производящего уникальные ювелирные изделия ручной работы с редкими драгоценными камнями высоких характеристик. Он также известен как коллекционер уникальных и крупных...
07 ноября 2022
«Наши технологии - установки и технологии выращивания алмазов по методу CVD - меняют правила игры», - утверждает Арно Фламбо, генеральный директор 2DOT4 Diamonds LLC
Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) является председателем правления и генеральным директором полностью интегрированной дубайской компании 2DOT4 Diamonds LLC, занимающейся выращенными в лаборатории алмазами и бриллиантами. Компания поставляет алмазы...
31 октября 2022
Как россияне относятся к бриллиантам
«Каждый десятый опрошенный рассматривает покупку ювелирных украшений с бриллиантами и алмазами как способ инвестиций, так как камни практически не теряют в цене», - говорится в обзоре.
В нем отмечается, что для 68% россиян украшения с драгоценными камнями – это признак статусности, для 16% такие украшения выглядят дорого и красиво, еще для 5% – способ привлечения внимания к себе.
Более половины россиян хотят видеть бриллианты в украшении, если покупают его для себя. Дарить друзьям или родственникам украшения с драгоценными камнями готовы 32% опрошенных. При этом респонденты отдают предпочтение кольцам, серьгам и подвескам с драгоценным камнями.
Вместе с тем 38% опрошенных заявляют, что в их окружении не принято носить дорогие украшения. По мнению половины россиян, украшения с драгоценными камнями носят только взрослые люди.
При этом большинство россиян предпочитают фианиты, поскольку по внешнему виду они не отличаются от драгоценных камней, а стоят недорого.
На ювелирные украшения с драгоценными камнями россияне тратят в среднем 16 118 рублей.
Самые высокие средние чеки на драгоценности с бриллиантами зафиксированы в Казани, Челябинске, Москве, Екатеринбурге и Тюмени – до 20 тыс. рублей.
Алекс Шишло для Rough&Polished