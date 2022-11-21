АЛРОСА построит новый рудник на месте затопленного "Мира"

25 ноября 2022 Новости

Инвестиции в проект составят 126 млрд рублей



(INTERFAX.RU) - В Якутии одобрен проект по строительству нового рудника на месте затопленного рудника "Мир" компании АЛРОСА, инвестиции составят 126 млрд рублей, сообщил глава республики Айсен Николаев на совещании по социально-экономическому развитию региона.

"В проект "Мир-Глубокий" планируется вложить 126 млрд рублей инвестиций, будет построен абсолютно новый рудник взамен утраченного в 2017 году. Будет создано 825 рабочих мест", - сказал он.

В совещании участвовал министр экономического развития Максим Решетников, которому Николаев предложил заключить по руднику соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).

"Проект отвечает всем требованиям СЗПК. Может быть, заключим с участием РФ, в порядке частной проектной инициативы? Предлагаем заключить СЗПК для снижения риска длительного инвестпериода на срок реализации проекта 20 лет", - предложил Николаев.

В начале 2022 года АЛРОСА оценивала стоимость восстановления рудника "Мир" в $1,2-1,5 млрд. Сроки работ компания оценивала в 6-9 лет.

Рудник "Мир" был затоплен в ходе аварии в августе 2017 года, когда в шахту прорвалась вода из расположенного наверху отработанного карьера. В зоне затопления оказался 151 человек, восемь из них погибли. В руднике были полностью разрушены горные выработки и горно-шахтное оборудование, а также затоплены два горизонта.

Руда месторождения "Мир" отличается большим содержанием высококачественных алмазов. На рудник "Мир" до аварии приходилось более 10% добычи по группе АЛРОСА.

После аварии АЛРОСА планировала восстановить рудник. В июне 2019 года, когда были опубликованы первые предварительные расчеты капвложений в этот проект, оценка была на уровне 73 млрд рублей. В марте 2019 года АЛРОСА сообщала, что не видит возможности начать восстановление рудника до 2024 года.

В сентябре 2021 года АЛРОСА объявила запрос предложений на проведение инженерно-экологических изысканий для подготовки проектной документации по проходке двух стволов на руднике "Мир".



