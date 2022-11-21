Эксклюзив
Продажи ювелирных украшений с выращенными в лаборатории бриллиантами в этом году впервые превысят отметку в 10%, считает Зимниски
Спрос и предложение на искусственные бриллианты в последние годы росли, к большому неудовольствию отрасли природных алмазов и бриллиантов. Некоторые компании средней части отрасли природных алмазов и бриллиантов в настоящее время также вовлечены в бизнес...
Сегодня
Добыча алмазов и их синтез: что эффективнее?
Владислав Жданов - Профессор НИУ ВШЭ и бывший вице-президент АК «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика), Дипломатической академии МИД, в City University London, Oxford...
21 ноября 2022
Успехи TAGS, достигнутые за последние 5 лет, побудили многие крупные тендерные компании проводить регулярные и масштабные тендеры в Дубае
Майк Аггетт (Mike Aggett) является квалифицированным частным консультантом с подтвержденным опытом работы в горнодобывающей и металлургической промышленности. бладая знаниями в области предметов роскоши, бизнес-планирования, продаж, геммологии...
14 ноября 2022
Всё начинается с камней: именно они дают импульс, диктуют образ и воплощение
Максим Селихов - основатель бренда SelikhoV Diamonds, основанного им в 2006 году и производящего уникальные ювелирные изделия ручной работы с редкими драгоценными камнями высоких характеристик. Он также известен как коллекционер уникальных и крупных...
07 ноября 2022
«Наши технологии - установки и технологии выращивания алмазов по методу CVD - меняют правила игры», - утверждает Арно Фламбо, генеральный директор 2DOT4 Diamonds LLC
Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) является председателем правления и генеральным директором полностью интегрированной дубайской компании 2DOT4 Diamonds LLC, занимающейся выращенными в лаборатории алмазами и бриллиантами. Компания поставляет алмазы...
31 октября 2022
Kruger Diamond Traders DMCC успешно завершила ноябрьский тендер
Компания Kruger Diamond Traders DMCC недавно завершила последний тендер на 2022 календарный год, который проходил с 18 по 22 ноября в Дубайской алмазной бирже (Dubai Diamond Exchange, DDE) в высотном здании «Алмас» в Дубае, ОАЭ. После успеха первого тендера, на втором тендере, организованном DDE, более 150 алмазных компаний активно участвовали в торгах, борясь примерно на 27 000 каратов африканских алмазов оригинального ассортимента, при этом было продано более 18 000 каратов. Среди одиночных камней, которые продолжали пользоваться высоким спросом, на тендере был представлен камень весом 75,82 карата, который был продан по ценам выше рыночных.
Фото: Kruger Diamond Traders DMCC
Несмотря на волатильность, которая продолжает оказывать влияние на алмазную отрасль, результаты тендера показали признаки восстановления рынка в нескольких категориях камней, особенно в категории алмазов весом 1 карат и меньше, при этом камни весом 1,25 карата и больше все еще пытаются удержать текущий уровень цен. Увеличивающиеся запасы бриллиантов в алмазопроводе продолжают вызывать беспокойство.
Вся семья Крюгер очень ценит и благодарит все компании-участники и всю команду DMCC за их неоценимую поддержку в успехе второго тендера. Мы вернемся с нашим первым тендером в 2023 календарном году в январе и обновим даты ближе к его открытию.
По вопросам СМИ и любым дополнительным вопросам обращайтесь по адресу: media@dubai.krugerdiamondtraders.com
Владимир Малахов, Rough&Polished