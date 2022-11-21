OreCorp продвигается в финансировании проекта Нянзага гоулд

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Компания OreCorp, зарегистрированная на Австралийской фондовой бирже (Australian Stock Exchange, ASX), получила ориентировочные предложения по заемному финансированию для разработки и строительства своего золотого проекта Нянзага (Nyanzaga) в Танзании.

В нем говорится, что на сегодняшний день переговоры с крупными европейскими, африканскими и танзанийскими банками привели к необязующим выражениям заинтересованности в предоставлении заемного финансирования на сумму более 400 млн долларов США для проекта, что намного превышает целевой показатель долга в 300 млн долларов, установленный OreCorp в консультации со своими финансовыми консультантами из компании Auramet.

OreCorp вместе с Auramet продолжают переговоры с несколькими другими финансовыми учреждениями, в том числе глобальными экспортно-кредитными агентствами, по мере того как компания движется к обеспечению синдицированного долгового финансирования для Нянзага.

В августе 2022 года в рамках проекта Нянзага было представлено надежное окончательное технико-экономическое обоснование, в рамках которого предлагается производить 242 000 унций золота в год в течение 10 лет при высококонкурентных совокупных затратах на поддержание производства в размере 954 долларов США за унцию.

По его словам, высокая маржа дает Нянзага способность нести бремя долга и гибкость в том, как используются средства.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





