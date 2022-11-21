Эксклюзив
Продажи ювелирных украшений с выращенными в лаборатории бриллиантами в этом году впервые превысят отметку в 10%, считает Зимниски
Спрос и предложение на искусственные бриллианты в последние годы росли, к большому неудовольствию отрасли природных алмазов и бриллиантов. Некоторые компании средней части отрасли природных алмазов и бриллиантов в настоящее время также вовлечены в бизнес...
Вчера
Добыча алмазов и их синтез: что эффективнее?
Владислав Жданов - Профессор НИУ ВШЭ и бывший вице-президент АК «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика), Дипломатической академии МИД, в City University London, Oxford...
21 ноября 2022
Успехи TAGS, достигнутые за последние 5 лет, побудили многие крупные тендерные компании проводить регулярные и масштабные тендеры в Дубае
Майк Аггетт (Mike Aggett) является квалифицированным частным консультантом с подтвержденным опытом работы в горнодобывающей и металлургической промышленности. бладая знаниями в области предметов роскоши, бизнес-планирования, продаж, геммологии...
14 ноября 2022
Всё начинается с камней: именно они дают импульс, диктуют образ и воплощение
Максим Селихов - основатель бренда SelikhoV Diamonds, основанного им в 2006 году и производящего уникальные ювелирные изделия ручной работы с редкими драгоценными камнями высоких характеристик. Он также известен как коллекционер уникальных и крупных...
07 ноября 2022
«Наши технологии - установки и технологии выращивания алмазов по методу CVD - меняют правила игры», - утверждает Арно Фламбо, генеральный директор 2DOT4 Diamonds LLC
Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) является председателем правления и генеральным директором полностью интегрированной дубайской компании 2DOT4 Diamonds LLC, занимающейся выращенными в лаборатории алмазами и бриллиантами. Компания поставляет алмазы...
31 октября 2022
OreCorp продвигается в финансировании проекта Нянзага гоулд
В нем говорится, что на сегодняшний день переговоры с крупными европейскими, африканскими и танзанийскими банками привели к необязующим выражениям заинтересованности в предоставлении заемного финансирования на сумму более 400 млн долларов США для проекта, что намного превышает целевой показатель долга в 300 млн долларов, установленный OreCorp в консультации со своими финансовыми консультантами из компании Auramet.
OreCorp вместе с Auramet продолжают переговоры с несколькими другими финансовыми учреждениями, в том числе глобальными экспортно-кредитными агентствами, по мере того как компания движется к обеспечению синдицированного долгового финансирования для Нянзага.
В августе 2022 года в рамках проекта Нянзага было представлено надежное окончательное технико-экономическое обоснование, в рамках которого предлагается производить 242 000 унций золота в год в течение 10 лет при высококонкурентных совокупных затратах на поддержание производства в размере 954 долларов США за унцию.
По его словам, высокая маржа дает Нянзага способность нести бремя долга и гибкость в том, как используются средства.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished