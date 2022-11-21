Зимбабве выделяет 1,5 млрд Z$ на геологоразведочные работы в 2023 году

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Правительство Зимбабве выделило 1,5 млрд зимбабвийских долларов на геологоразведочные работы в 2023 году с использованием спутниковых снимков и аэрофотосъемки с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Министр финансов Мтули Нкубе (Mthuli Ncube) заявил в своем бюджетном послании на 2023 год, что в этом году правительство выдало 20 заказов на поиски и разведку полезных ископаемых нескольким компаниям.

«Разведка полезных ископаемых имеет ключевое значение для подготовки технико-экономических обоснований, улучшения информации о сырьевом потенциале и оценки для облегчения маркетинга, а также для учета доходов», — сказал он.

Среди прочего министр сказал, что горнодобывающий сектор, как ожидается, вырастет на 10% в этом году, по сравнению с среднегодовым прогнозом в 9,5%.

По его словам, это в значительной степени обусловлено ожидаемым увеличением производства золота, металлов платиновой группы, хрома, никеля, алмазов и угля, подкрепленным рекордно высокими мировыми ценами на сырьевые товары и увеличением инвестиций в этот сектор.

Нкубе также сообщил, что в 2023 году ожидается рост горнодобывающего сектора на 10,4%, чему будут способствовать ожидаемые благоприятные мировые цены на полезные ископаемые, а также увеличение инвестиций, особенно в разведку, разработку месторождений и механизацию.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





