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31 октября 2022

TRX Gold достигла 1 млн рабочих часов без регистрируемых травм

Сегодня
Новости

Компания TRX Gold отработала 1 млн рабочих часов без потери времени или зарегистрированных травм на своем золотом проекте Бакриф (Buckreef) в Танзании.

В компании заявили, что это было четким отражением внимания и приверженности здоровью и безопасности сотрудников и консультантов.

«В любой момент времени на золотом проекте Бакриф может находиться 100 или более сотрудников, которые работают в две смены 24 часа в сутки семь дней в неделю, — сказал главный исполнительный директор TRX Gold Эндрю Читл (Andrew Cheatle). -Рабочее место на руднике является домом для сотрудников, консультантов и партнеров из государственной горнодобывающей корпорации STAMICO по разведочному бурению, которых я хотел бы поблагодарить за их усердие и самоотверженность».

В заявлении сказано, что компания достигла результата в течение 22 месяцев, руководствуясь политикой, практикой и процедурами, которые были приняты ею и внедрены еще при приеме на работу сотрудника.

Ежедневные встречи по охране труда и технике безопасности являются частью ритуала, во время которого сотрудникам предлагается сыграть неотъемлемую роль в программе, наблюдая, выявляя и сообщая о любой ситуации, которая может представлять потенциальную опасность, говорится в сообщении.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished
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