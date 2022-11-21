Anglo-American объединила усилия с Aurubis в области создания устойчивой цепочки стоимости меди

Компания Anglo-American подписала меморандум о взаимопонимании с компанией Aurubis, глобальным поставщиком цветных металлов и одной из крупнейших в мире компаний в области переработки меди, для разработки предложения медной продукции, отвечающее растущим ожиданиям в отношении металлов будущего, которые производятся и поставляется из устойчивых источников.

По информации Anglo-American, целью сотрудничества является обеспечение того, чтобы медь добывалась, обрабатывалась, транспортировалась и выводилась на рынок.

Компании Anglo и Aurubis также изучат возможность использования технологических решений для обеспечения большей прозрачности всего производственного цикла, а также области, представляющие общий интерес в развитии технологий.

«Медь играет ключевую роль в решении проблем изменения климата и повышении уровня жизни растущего населения мира, — сказал Питер Уиткатт (Peter Whitcutt), исполнительный директор маркетингового подразделения Anglo. – Верно то, что металл нужно производить из устойчивых источников, а также как часть цепочки поставок, ориентированной на клиента. Вместе с Aurubis и в соответствии с нашим Планом устойчивой добычи полезных ископаемых, предусматривающий создание этических цепочек создания стоимости, мы взаимодействуем с участниками отрасли, чтобы оптимизировать ценность, которую может обеспечить ответственное снабжение».

Он сказал, что цепочка создания стоимости начинается с их портфеля высококачественных ресурсных активов с длительным сроком службы, который теперь включает рудник Куэйявеко (Quellaveco) в Перу.

Между тем, Anglo и Aurubis также взяли на себя обязательство пройти оценку по Стандарту цепочки поставок медной марки.

В марте 2022 года управляемые Anglo медные предприятия в Чили, горнодобывающие предприятия Лос-Бронсес и Эль-Сольдадо, а также медеплавильный завод в Чагресе были награждены медным знаком, являющимся стандартом ответственного производства.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished